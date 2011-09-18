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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

همایش بیداری اسلامی-39/

اندیشمند پاکستانی: جهان اسلام برای احیاءحقوق فلسطینی ها همصدا شود

اندیشمند پاکستانی: جهان اسلام برای احیاءحقوق فلسطینی ها همصدا شود

رئیس سابق جماعت اسلامی پاکستان تاکید کرد: هم اکنون وقت آن رسیده که جهان اسلام برای احیاء حقوق مردم فلسطین همصدا شده و دولت مستقل فلسطینی را با قدرت حمایت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ هادی حسین احمد رئیس سابق جماعت اسلامی پاکستان صبح امروز در دومین روز از اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با اشاره به اینکه جهان اسلام با چالش های زیادی روبرو است گفت: غرب با استفاده از امکانات رسانه ای و تبلیغات به دنبال بدنامی مسلمانان است و می خواهند با استفاده از ایجاد جنگ به مسلمانان آسیب برساند.

وی با بیان اینکه روزی وجود ندارد که مردم پاکستان و افغانستان تحت حمله موشکی ناتو قرار نگیرند، اظهار داشت: معتقدم که جهان اسلام باید برای مقابله با ظلم استکبار همصدا شود.

رئیس سابق جماعت اسلامی پاکستان تصریح کرد: هم اکنون وقت آن رسیده است که جهان اسلام برای احیاء حقوق مردم فلسطین همصدا شود و دولت مستقل فلسطینی را با تمام قدرت حمایت کند تا محاصره غزه شکسته شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت های اسلامی می توانند در سایه عدالت از آزادی برخوردار باشند اظهار داشت: اختلاف افکنی میان سنی و شیعه و اسلام و مسیحیت مهمترین راهبرد غرب است و باید برای خنثی کردن این توطئه با یکدیگر متحد شویم.

وی در ادامه همچنین بیداری اسلامی در منطقه را ریشه دارعنوان کرد.

کد مطلب 1410709

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