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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

خانپور خبر داد:

سنجش مهارت 9000 کارآموز جوان آذربایجان غربی

سنجش مهارت 9000 کارآموز جوان آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی از سنجش مهارت بیش از 9 هزا کارآموز جوان این مراکز در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دور چهارم آزمون هماهنگ سنجش مهارت کارآموزان و کارجویان در 195حرفه آموزشی و 15 مرکز آموزشی و حوزه امتحانی با حضور 9 هزار و 107 نفر برگزار شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد سه هزار و 932 نفر زن و پنج هزار و 155 نفر مرد هستند، اظهار داشت: این تعداد پس از موفقیت در آزمون کتبی برای برگزاری آزمون عملی معرفی شده و طی مدت کمتر از یک ماه برای فارغ التحصیلان گواهینامه مهارت صادر می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود بیان داشت: حوزه های آزمونی در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، میاندوآب، بوکان، نقده، سردشت، تکاب، شاهیندژ، ماکو، سلماس، اشنویه، پیرانشهر، خوی و قره ضیاالدین بودند.

خانپور از برگزاری الکترونیکی آزمونهای مراکز آموزشی و موسسات کارآموزی آزاد آذربایجان غربی خبر داد و عنوان کرد: این استان به عنوان پایلوت برگزاری این آزمونها انتخاب شده است.

این مسئول افزود: سالانه بیش از 40 هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای برای کارآموزان و کارجویان در مشاغل مختلف توسط اداره کل صادر می شود.

کد مطلب 1410711

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