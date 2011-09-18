مسابقات انتخابی پینگ ‌پنگ قم به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هئیت پینگ ‌پنگ بعد از برگزاری رقابت‌های انتخابی این رشته در سایر رده های سنی، پیکارهای انتخابی رده سنی نونهالان را نیز برگزار کرد و طی آن برترین پینگ ‌پنگ ‌بازان نونهال قمی شامگاه شنبه معرفی شدند.



در مسابقات انتخابی رده سنی نونهالان پینگ‌ پنگ قم 30 پینگ ‌پنگ ‌باز حضور داشتند و به شکل انفرادی رقابت‌های خود را برگزار کرده و در پایان جدالی نزدیک بین نفرات مدعی که تعدادی از آنها عضو تیم نونهالان و نوجوانان هیئت پینگ پنگ قم در لیگ برتر باشگاه‌ های کشور بودند، برترین‌ها شناخته شدند.



پینگ‌ پنگ‌ بازان شرکت ‌کننده در رقابت‌های این رده سنی در سالن پینگ‌پنگ شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان با شناخت برترین‌ها، ترکیب تیم اعزامی قم به مسابقات پینگ ‌پنگ قهرمانی کشور مشخص شد.



در پایان مسابقات پینگ‌پنگ بازان رده سنی نونهالان قهرمانی استان قم که از سطح بسیار بالایی برخوردار بود در ‌‌نهایت چهره پینگ‌پنگ‌بازان راه یافته به دیدار نهایی برای مشخص شدن قهرمان شناخته شود که این عنوان را محمدمهدی اسدی به دست آورد.



محمدمهدی اسدی در حالی عنوان قهرمانی رقابت‌های انتخابی رده سنی نونهالان پینگ‌پنگ قهرمانی قم را از آن خود کرد که بعد از وی علیرضا مسعودی یکی دیگر از مدعیان در جایگاه دوم ایستاد و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد، ضمن اینکه احسان حسینی موفق به کسب مقام سوم شد و مسعود منتظری در جایگاه چهارم این رده سنی ایستاد.



از بین سه نفر برتر مسابقات رده سنی نوجوانان و نونهالان پینگ‌پنگ قهرمانی استان قم، دو نفر آنها یعنی علیرضا مسعودی و محمدمهدی اسدی، در چند سال اخیر عضو تیم های پینگ‌پنگ نونهالان و نوجوانان قم در مسابقات لیگ برتر پینگ‌پنگ باشگاه‌های کشور محسوب می شوند.

‌

تیم پینگ‌پنگ نونهالان و نوجوانان هیئت قم با نفرات بومی و سه عضو جدید از استان تهران در پایان دور رفت مسابقات لیگ برتر پینگ‌پنگ نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های کشور با کسب شش امتیاز بعد از تیم های نفت و گاز گچساران و صنعت نفت آبادان مقام سوم از دور رفت این رقابت‌ها را کسب کرد.



نفرات برتر این رقابت ها در رقابت های آزاد و رده بندی دسته برتر نونهالان کشور که با حضور پینگ پنگ بازان رده سنی نونهالان سراسر کشور در مجموعه ورزشی تختی گرگان برگزار خواهد شد، با حریفان خود به رقابت می پردازند.



مرحله مقدماتی مسابقات آزاد به صورت دوره ای و مرحله نهایی به صورت حذفی برگزار می شود و 12 بازیکن برتر به رقابت های لیگ دسته برتر پینگ پنگ صعود خواهند کرد و با نفرات حاضر در این دسته به رقابت می پردازند، ضمن اینکه مسابقات دسته برتر نیز به صورت دوره ای و با حضور 16 ورزشکار برگزار می شود.