حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه همه تیمهای مازندرانی که در سالهای اخیر در لیگهای اسکیت باشگاههای کشور در رده های سنی مختلف شرکت کردند، نتایج قابل قبول و روند رو به صعود نسبت به سال قبل را کسب کردند.

وی به کسب عنوان دهمی تیم باشگاه تیرگری ساری در مسابقات این فصل لیگ اسکیت سرعت باشگاههای کشور اشاره کرد و یادآور شد: نماینده مازندران در دو دوره از سه دوره برگزاری مسابقات لیگ اسکیت سرعت دختران رده سنی نونهالان و نوجوانان باشگاههای کشور شرکت کرده و در دوره دوم عنوان پانزدهمی و در دوره سوم عنوان دهم را کسب کرد.

رئیس هیئت اسکیت مازندران افزود: دو اسکیت باز باشگاه تیرگری ساری، تنها نماینده مازندران در پایان مسابقات لیگ برتراسکیت سرعت دختران باشگاههای کشور با کسب 9 نشان عملکرد قابل قبولی از تیم خود بر جای گذاشتند.

وی اضافه کرد: برای نماینده مازندران مهان خوش تراش، سه نشان طلا، یک نقره و یک برنز و شمیم رزاقی یک طلا، دو نقره و یک برنز کسب کرده و سبب قرارگرفتن تیم باشگاه تیرگری ساری در میان 31 تیم شرکت کننده در مسابقات لیگ اسکیت هاکی کشور، در مکان دهم جدول رده بندی شدند.

وی اضافه کرد: تیم 12 نفره باشگاه تیرگری ساری در این مسابقات با ترکیب زهرا کلانتری، سما قاسم‌ زاده، مهان خوش ‌تراش، مهری اسماعیل ‌پور، شمین رزاقی، نگار فلاح، پانیز براری، نیکو نیک‌بخش و آناهیتا نجفی شرکت کرد و مازندران را از رتبه 15 دوره گذشته در لیگ کشور به رتبه 10ارتقاء دادند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران ادامه داد: سایربازیکنان تیم باشگاه تیرگری ساری، عنوانهای نزدیکی را کسب کردند و بیشتر این اسکیت بازان عنوانهای چهارم تا ششم زیادی داشتند.

خیری نیا گفت: در مرحله پایانی لیگ اسکیت سرعت دختران رده سنی نونهالان و نوجوانان، تیم باشگاه تیرگری یک نشان طلا و یک نقره توسط مهان خوش تراش در مواد 200 و 300 متر سرعت و یک طلا توسط شمیم رزاقی کسب کرد.

بیش از دو هزار نفر از ورزشکاران مازندرانی در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.