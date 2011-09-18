ارائه سرویس های ارزش افزوده از طریق 118/ امکان رزرو هتل و بلیط سینما

عباس ابوالقاسمی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شرکت مخابرات تهران برای ارائه سرویس های جدید از طریق سامانه تلفنی 118 اظهار داشت: تا پایان سال جاری و با انجام برخی تغییرات بر روی سوئیچ های مخابراتی امکان ارائه سرویس های نوین را از طریق سامانه پاسخگوی 118 برای مشترکان فراهم خواهیم کرد که این سرویس ها به طور قطع می تواند انواع خدمات مورد نیاز مشترکان را پاسخگو باشد.

وی امکان اطلاع رسانی آدرسهای مورد درخواست مشترکان، مسیر مورد نظر، تفریحگاه و تفرجگاهها و رستورانها را از جمله سرویس هایی عنوان کرد که از طریق 118 انجام می شود و گفت: در این نوع سرویس تمامی نیازهای مردم در این زمینه به موبایل یا رایانه شخصی افراد ارسال می شود.

ابوالقاسمی آزاد در توضیح این سرویس گفت: برای مثال آدرس کامل مسیر مورد درخواست مشترک و کروکی آن از طریق 118 برروی موبایل وی ارسال می شود و مشترک برای پیدا کردن مقصد موردنظر خود زمان کمتری صرف خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امکان رزرو هتل ، رستوران ، قطار ، هواپیما و سینما و دانلود و خرید فیلم های سینمایی و تلویزیونی از طریق 118 تا پایان امسال ممکن می شود ، تاکید کرد که در راستای ارائه سرویس های ارزش افزوده مخابرات تهران به مشترکان 118 را در سبد تلفنی خانوار خواهیم برد و از این پس امکان برقراری تمامی ارتباطها و اتصال به کدهای خدماتی دیگر از طریق این سامانه ممکن می شود.

مدیرکل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران گفت: سرویس های متنوعی که در دنیا ارائه می شود از جمله خرید الکترونیکی، اتصال به سرویس دهنده ها و مراکز خدماتی و تفریحی و رفاهی به مرور زمان از اواخر امسال و اوایل سال آینده برای مردم با شماره گیری 118 ممکن می شود.

وی این اقدام مخابرات را در راستای پوشش هزینه های 118 عنوان کرد و افزود: سامانه 118 با بیش از یکهزار اپراتور پاسخگوی سالانه بیش از 10 میلیارد تومان هزینه به مخابرات تهران تحمیل می کند که با ارائه سرویس های جدید قصد داریم این هزینه ها را پوشش داده و نیز مجاز به افزایش اپراتورهای پاسخگو خواهیم بود تا توان پاسخگویی به نیاز مردم افزایش یابد.

ابوالقاسمی آزاد با اشاره به بررسی های انجام شده در دیگر کشورها در استفاده از سامانه 118 تاکید کرد که در این کشورها تماس با 118 دارای هزینه گزافی است اما سیاست شرکت مخابرات و سازمان رگولاتوری براین است که تماس با 118 هزینه زیادی نداشته باشد و هم اکنون هر تماس با این سامانه به اندازه یک پالس تلفن یعنی 44.7 ریال هزینه برای مشترکان تلفن به همراه خواهد داشت براین اساس مخابرات درصدد است تا با ارائه سرویس های ارزش افزوده مقداری از هزینه های کلان 118 را جبران کند.

به گفته وی هزینه سرویس های ارزش افزوده توسط مجمع شرکت مخابرات ایران تصویب خواهد شد.