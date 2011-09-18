44 هزار تن محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر شد

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ارزش محصولات صادر شده استان کردستان به خارج از کشور 50 هزار میلیون و 830 هزار دلار است که انتظار می رود روند رو به رشد صادرات کالا ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 63 درصد و از نظر ریالی 34 درصد کاهش داشته است، گفت: محصولات کشاورزی صادر شده از طریق مرزهای کردستان شامل انواع میوه و تره بار، انواع حبوبات، غلات، گل و گیاه است.

مدیرکل بازرگانی استان کردستان اعلام کرد: کردستان اکنون دارای رتبه 16 کشوری در زمینه صادرات محصولات کشاورزی است و با توجه به ظرفیت های موجود می توان جایگاه استان را در این بخش ارتقاء داد.

اسراری با اشاره به اینکه گمرک باشماق مریوان اصلی ترین محل صادرات کالا از کردستان به خارج از کشور به ویژه کشور عراق است، بیان کرد: سال گذشته 382 هزار و 680 تن محصولات کشاورزی به ارزش بیش از 246 میلیون دلار از کردستان به خارج از کشور صادر شده است.

وی در پایان گفت: اعضای کارگروه توسعه صادرات استان کردستان با اقدامات و تلاش های مختلف زمینه را برای تسهیل در صادرات کالا اجرایی کرده اند و انتظار می رود که در راستای اقدامات انجام شده به جایگاه بهتری در این بخش دست یابیم.