ناکامی رژیم مبارک در فروش میدان التحریر/ میدان قرار بود هتل فرانسوی شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوفد مصر در گزارشی با عنوان "رازهای فروش میدان التحریر" نوشت: رژیم مبارک در نظر داشته در سالهای اخیر به علت نگرانی از تجمع مصری ها در میدان التحریر که در جایگاهی بسیار ویژه در مرکز قاهره قرار دارد و همچنین سهولت انتقال حوادث رخ داده در این میدان توسط رسانه های مختلف جهان دست به فروش آن بزند.

بر این اساس، مقامات مصری در همین مسئله با یک شرکت فرانسوی به توافقاتی هم می رسند که بر مبنای آن مقرر می شود در میدان التحریر هتلی با 600 اتاق ساخته شود.

گفته می شود در همین اثنا دستوری از سوی طرفی نامشخص صادر می شود که بر مبنای آن فروش میدان التحریر به شرکت فرانسوی در همان مراحل ابتدایی متوقف می شود.