  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

رسانه ها فاش کردند:

ناکامی رژیم مبارک در فروش میدان التحریر/ میدان قرار بود هتل فرانسوی شود!

ناکامی رژیم مبارک در فروش میدان التحریر/ میدان قرار بود هتل فرانسوی شود!

منابع موثق در مصر از طرح رژیم سرنگون شده مبارک برای فروش زمین میدان التحریر به یک شرکت فرانسوی پرده برداشتند که دولت قاهره در نظر داشت به علت نگرانی از تجمع میلیونی مردم در این میدان، آنرا عملی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوفد مصر در گزارشی با عنوان "رازهای فروش میدان التحریر" نوشت: رژیم مبارک در نظر داشته در سالهای اخیر به علت نگرانی از تجمع مصری ها در میدان التحریر که در جایگاهی بسیار ویژه در مرکز قاهره قرار دارد و همچنین سهولت انتقال حوادث رخ داده در این میدان توسط رسانه های مختلف جهان دست به فروش آن بزند.

بر این اساس، مقامات مصری در همین مسئله با یک شرکت فرانسوی به توافقاتی هم می رسند که بر مبنای آن مقرر می شود در میدان التحریر هتلی با 600 اتاق ساخته شود.

گفته می شود در همین اثنا دستوری از سوی طرفی نامشخص صادر می شود که بر مبنای آن فروش میدان التحریر به شرکت فرانسوی در همان مراحل ابتدایی متوقف می شود. 

کد مطلب 1410731

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها