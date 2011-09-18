به گزارش خبرگزاری مهر، این اردوی تدارکاتی با حضور هشت تیرانداز از تیم نیروهای مسلح کشورمان و هشت ورزشکار از کشور عمان از ابتدای هفته جاری آغاز و تا سوم مهرماه در سالن تخصصی تیراندازی ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. طبق هماهنگی های صورت گرفته در روز دوم مهرماه یک مسابقه دوستانه نیزبین تیم‌های شرکت کننده انجام می شود.

مرحله دوم این اردوی تمرینی که به دنبال توافقات صورت گرفته میان فدراسیون های تیراندازی دو کشور صورت گرفته در کشورعمان نیز پیگیری خواهد شد. دور دوم این اردوی تمرینی فروردین ماه سال 91 در این کشور همسایه برگزار خواهد شد.