به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محمدرضا میرتاج الدینی ضمن بیان مطلب فوق افزود: بودجه عمرانی از 9000 میلیارد تومان در سال 84 به 24000 میلیارد تومان در سال 89 رسید و امسال هم 32000 میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده است.



وی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر این، دولت اجازه دارد از محل فروش املاک خود به بودجه عمرانی بیفزاید لذا این اظهارنظرها در خصوص عدم توانایی دولت در اتمام پروژه ها در دو سال پایانی خود، یک نگاه بدبینانه و غیر منصفانه است.



معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: دولت هم نمی گوید تمام پروژه ها یکساله تکمیل می شود بلکه برخی از آنها 2 یا 3 ساله و گاهی مانند آزادراه ها، سدها و خطوط ریلی 4 یا 5 ساله تعریف می شوند اما در این دولت به اندازه یک سال هم که تعریف می شود بیش از آن کار صورت می پذیرد.



وی با اشاره به ظرفیت جدید دولت در بودجه سال 90 و برنامه پنجم توسعه گفت: دولت می تواند به هنگام اتمام اعتبار و برای جلوگیری از توقف روند اجرایی پروژه به پیمانکار اجازه دهد از بودجه شخصی اش استفاده کرده و سال بعد اصل آن را با احتساب سود دریافت کند که این کار باعث می شود خللی در روند اجرایی و زمان تکمیل پروژه ها وارد نشود و به تاخیر نیفتد.



میرتاج الدینی افزود: دولت اهتمام ویژه ای دارد تا در دو سال پایانی، پروژه های اصلی را تکمیل کند تا برای دولت بعد باقی نماند.



