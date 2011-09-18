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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

همایش بیداری اسلامی -45/

نماینده پارلمان عراق: آمریکا باید به سرعت از عراق خارج شود

نماینده پارلمان عراق: آمریکا باید به سرعت از عراق خارج شود

نماینده پارلمان عراق گفت: امضای موافقتنامه امنیتی میان عراق و آمریکا یک ذلت است و آمریکا باید به سرعت از عراق خارج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهی‌الدوری نماینده پارلمان عراق ظهر امروز شنبه در دومین روز اولین اجلاس بین‌المللی اسلامی با بیان اینکه ملل اسلامی به دلیل تحولات اخیر منطقه مرحله استثنایی را پشت سر می‌گذرند اظهار داشت: بیداری اسلامی در منطقه در راستای حفظ و گسترش دین اسلام است.

وی با بیان اینکه جهان استکبار و استعمار به دنبال سرکوب مسلمانان هستند و می‌خواهند کینه را نسبت به آنها افزایش دهند، افزود: فتنه میان شیعه و سنی از فتنه‌های آمریکایی‌ها است.

نماینده پارلمان عراق با تاکید بر اینکه نقشه آمریکا برای جهان اسلام آوردن حاکمان خائن و دیکتاتور است، گفت: به دلیل بیداری اسلامی در منطقه این راهبرد غربی‌ها با شکست کامل مواجه شد.

مهی‌الدوری با تاکید بر اینکه آمریکا با استفاده از نیروی خود به دنبال ایجاد جنگ نظامی است، اظهار داشت: ‌این کشور با حمایت از اسرائیل به دنبال متلاشی کردن کشورهای اسلامی است و می خواهند با رهبران اسلامی جنگ آغاز کنند.

وی در پایان تاکید کرد:‌ ملت عراق معتقد است که امضای موافقت‌نامه امنیتی میان عراق و آمریکا یک ذلت است و لذا معتقدیم که آمریکا باید از عراق خارج شود.

کد مطلب 1410744

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