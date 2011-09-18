به گزارش خبرگزاری مهر، درحالحاضر بهمنظور آببندی سطح دریاچه اجرای پوششهای ژئوتکستایل و ژئوممبران در دستورکار مجریان طرح قرارگرفته که این عملیات بهزودی درسطح وسیعی آغاز میشود. پوششهای یادشده علاوهبر مزیت اقتصادی نسبی در مقایسه با پوشش خاک – سیمان، با سرعت بالاتری قابل اجرا بوده و امکان تهیه آن ازطریق تولیدکنندگان داخلی وجود دارد.
از دیگر بخشهای پروژه احداث دریاچه چیتگر نیز خبر میرسد علاوهبر پیشرفت فیزیکی 13 درصدی عملیات احداث بند انحرافی که بهمنظور بالابردن سطح آب در بالادست رودخانه کن انجام میشود، تلاش برای احداث کانال انتقال آب و دیواره سد انتهای دریاچه همچنان ادامه دارد .
مسیر دسترسی 2 کیلومتری حاشیه دریاچهچیتگر که درامتداد بزرگراهحکیم درحال احداثاست نیز به مرز23 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و بسترسازی و عملیات خاکی آن طبق زمانبندی پیشمیرود. دریاچه مصنوعی چیتگر دریاچهای به وسعت 135 هکتار است که همزمانی طرح و اجرا و نیز فشردگی زمان احداث آن درطول 18ماه، از پیچیدگیهای خاص این پروژه محسوب میشود.
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