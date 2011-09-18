به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: از ماهها قبل تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس پیش بینی شد. هرساله 14 میلیون دانش آموزان در اول مهرماه برای تحصیل در سطح شهر تردد می کنند که باعث افزایش حجم خودروها و ترافیک می شود. طی یک دهه گذشته تعداد خودروهای کشور با جهشی قابل توجه از 4 میلیون به 14 میلیون رسید. از ابتدای سال گذشته تا کنون تنها2.5 میلیون وسیله موتوری در کشور شماره گذاری شده است.

وی ادامه داد: در هفته اول مهرماه تقاضای سفر به17 میلیون افزایش می یابد و با توجه به عدم تشکیل کامل سرویس مدارس و اصرار خانواده ها برای جابه جایی دانش آموزان با خودروهای شخصی ترافیک تا 20 درصد افزایش می یابد.

رئیس پلیس راهور با اشاره به افزایش حجم سفرهای برون شهری در هفته پایانی شهریور تاکید کرد: تا روز سوم مهرماه شاهد افزایش حجم تردد در جاده ها و بروز گرههای ترافیکی هستیم.

سردار مومنی از برخورد قاطع با سرویسهای غیر مجاز مدارس خبر داد و افزود: همزمان با بازگشایی مدارس، پلیس با سرویس های غیرمجاز که بدون برچسب اقدام به جابه جایی دانش آموزان می کنند، برخورد می کند. مدیران مدارس نیز باید در این باره توجه بیشتری داشته باشند.

وی با اعلام ممنوعیت تعمیرات و ساخت و ساز در معابر تا هفته دوم مهرماه گفت: در دو هفته ابتدایی مهرماه هیچ دستگاهی حق تعمیرات و ساخت و ساز در خیابانها را ندارد.



رئیس پلیس راهور تصریح کرد: به منظور تسهیل تردد در مهرماه هزار نفر از نیروهای کمکی راهور در تهران مستقر می شوند. ضمن اینکه پلیس برای بازگشایی مدارس در 30 شهریور آمادگی کامل دارد.

رئیس پلیس راهور از پرواز 30 فروند بالگرد در مهرماه خبر داد و افزود: ترافیک مهرماه با 30 فروند بالگرد کنترل شده است. ضمن اینکه سازمانها می توانند از امکانات راهور برای کنترل ترافیک استفاده کنند.