صبای نوین قم از سد نفتون تهران گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی در فصل جدید رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان، تیم فوتبال صبای نوین به عنوان نماینده قم حضور دارد، قرار است طبق اعلام سازمان لیگ آزادگان این رقابت ها از روز پنجشنبه سی و یکم شهریور ماه آغاز شود و صبای نوین نخستین گام را برای صعود به لیگ دسته دوم برخواهد داشت.



برای همین منظور کادر فنی تیم فوتبال صبای نوین قم بعد از انجام برنامه های آماده سازی و تمرینات مختلف، این روزها در مصاف تدارکاتی با تیم های مختلف سعی می کنند تا میزان آمادگی بازیکنان خود را برای حضور در فصل جدید محک بزنند.



در یکی از دیدارهای مهم تدارکاتی در راه کسب آمادگی قوی به منظور حضوری موفق در فصل جدید رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان، تیم فوتبال صبای نوین قم شنبه شب در خارج از خانه به مصاف تیم نفتو تهران رفت.



نفتون تهران نیز از تیم های حاضر در رقابت های امسال لیگ دسته سوم جام آزادگان است ولی در یکی دیگر از گروه های شش گانه قرار دارد و برای محک خود در مصافی تدارکاتی میزبان تیم فوتبال صبای نوین قم بود و در پایان با حساب چهار بر یک مغلوب صبای نوین قم شد.



در این مسابقه تدارکاتی که در تهران برگزار شد، برای صبای نوین قم محمد رسولی دو بار گلزنی کرد و دو گل دیگر را حمید پاکیزه و محمد قربانی به ثمر رساندند تا صبای نوین در پنجمین دیدار تدارکاتی نیز پنجمین برد متوالی خود را به دست بیاورد.



صبای نوین قم در حالی خود را آماده حضور در فصل جدید مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان می‌کند که پایان زمان نقل و انتقالات مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال جام آزادگان روز پنجشنبه بیست و چهارم شهریور بود، ضمن اینکه فردا دوشنبه بیست و هشتم شهریورماه به عنوان آخرین روز تحویل مدارک باشگاه‌ها به سازمان لیگ آزادگان است.



از سوی سازمان لیگ آزادگان که متولی برگزاری رقابت های لیگ های دسته های اول تا سوم فوتبال باشگاه های کشور است، برنامه هفته نخست این رقابت ها را اعلام کرده است و بر اساس آن تیم فوتبال صبای نوین قم در هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال جام آزادگان مقابل تیم فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا قرار می گیرد.



کادر فنی تیم فوتبال صبای نوین قم برای حضوری موفق در فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان بازیکنان مورد نظر خود در پست های مختلف را جذب کرده اند تا صبای نوین قم با تیمی قوی به مصاف حریفان برود.

