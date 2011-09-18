معرفی اولین مدیرکل ورزش و جوانان استانهای کشور در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان اولین مدیرکل استانی خود را در البرز منصوب کرد تا این استان تازه تاسیس با جمعیت بالا و حضور قهرمانان به نام شاهد رونق بیش از پیش ورزش از یک سو و ساماندهی امور جوانان از سوی دیگر باشد.

ظهر یکشنبه با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان اولین مدیر کل ورزش و جوانان البرز منصوب شد.

احمد رسولی نژاد در این مراسم اظهار داشت: آشنایی کاملی با کرج دارم و می دانم این استان از ظرفیتهای بالای ورزشی برخوردار است.

وی ادامه داد: استان البرز همچون وزارت ورزش و جوانان تازه تاسیس است و نیازمند حمایت جدی مسئولان و ورزشکاران و ورزش دوستان می باشد.

این مسئول با برشمردن قهرمانیهای متعدد قهرمانان کرجی و البرز در رقابتهای بین المللی و داخلی ابراز امیدواری کرد: مدیریت جدید بتواند زمینه شکوفایی بیشتر استعدادها و تداوم قهرمانی ها را فراهم آورد.

وی همچنین از حمایتهای استاندار البرز و سایر مسئولان استان قدردانی کرده و از توسعه فضاهای ورزشی دراین استان با حمایت وزرات ورزش خبر داد.

وی در پایان با قدردانی از زحمات علی فیروزگاه، حکم بهروز منتغمی را به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان البرز به وی اهدا کرد.

بهروز منتغمی 27 سال سابقه مدیریت ورزش در استانهای مرکزی، مازندران، اصفهان و مدیرکلی امور استانهای سازمان تربیت بدنی را در کارنامه کاری خود دارد.