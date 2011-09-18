4 کتاب نظرآهاری میهمان فرانکفورت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان نظر آهاری چهار عنوان کتاب خود را که با عناوین «نامه های خط خطی»،«راز مرواریدهای شهرزاد»، «هر قاصدکی یک پیامبر است» و «بال هایت را کجا جا گذاشتی» در حال و هوای عرفانی نوشته شده‌اند را به نمایشگاه کتاب فرانکفورت امسال می‌برد.

این آثار را آژانس ادبی حوا به زبان انگلیسی معرفی و در قالب کاتولوگ و بروشور در پنجاه و نهمین نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت عرضه می‌کند.

پیش‌تر اطلاعات مربوط به کتاب‌های این نویسنده به بیش از 25 ناشر و آژانس ادبی خارجی حاضر در نمایشگاه فرانکفورت امسال ارسال شده است و مورد استقبال چند ین ناشرخارجی قرار گرفته‌اند.

نظرآهاری متولد سال 1353 در تهران، دارای دکترای رشته‌ زبان و ادبیات فارسی و تاریخ فلسفه است. «از روزهای سادگی»، «پشت کوچه‌های ابر»، «کوله‌پشتی‌ات کجاست؟»، «راز مرواریدهای شهرزاد»، «پیامبری از کنار خانه‌ ما رد شد»، «هر قاصدکی یک پیامبراست»، «بال‌هایت را کجا جا گذاشتی؟»، «چای با طعم خدا»، «در سینه‌ات نهنگی می‌تپد»، «جوانمرد، نام دیگر تو» و «من هشتمین آن هفت نفرم» از جمله آثار این نویسنده و شاعرکودکان و نوجوانان هستند.