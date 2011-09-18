نمایش آخرین دستاوردهای وزارت دفاع در رژه 31 شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی در آستانه هفته دفاع مقدس در جریان بازدید از یکی از مراکز مهم صنعتی ودجا طی سخنانی گفت: این تجهیزات در حوزه‌های موشکی، هوایی، الکترونیک و مخابرات ، زرهی، دریایی، خودرویی، پدافند هوایی و توپخانه است.

وی افزود: رضایت فرماندهی معظم کل قوا و نیروهای مسلح از پیشرفت‌های وزارت دفاع در حوزه فناوری‌های دفاعی را پشتوانه محکمی برای صنعگران سخت‌کوش و اقتدارآفرین وزارت دفاع است تا با روحیه‌ای مضاعف، فاتح قله‌های جدید فناوری دفاعی باشند.

وحیدی از حماسه دفاع مقدس به عنوان گنجینه‌ای تمام نشدنی یاد کرد که با ذخایر ارزشمند معنوی آن می توان با روحیه و توان انقلابی موانع را از سر راه برداشت و آینده‌ای درخشان را برای ایران اسلامی رقم زد.

وی با اشاره به فرازهایی از سخنان حضرت امام خمینی (ره) گفت: امام خمینی در آخرین روزهای دفاع مقدس نکات بسیار مهم و برجسته‌ای را مطرح کردند که امروز پس از گذشت 23 سال یکی پس از دیگری آن سخنان به اثبات می رسد و آثارش نمایان می‌گردد.

وزیردفاع با بیان اینکه حضرت امام خمینی در خصوص دفاع مقدس می فرماید: ما در جنگ بود که به این نتیحه رسیدیم که باید روی پای خودمان بایستیم و تنها در جنگ بود که صنایع نظامی از رشد آن چنانی برخوردار شد و از همه اینها مهم تر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت، تصریح کرد: متخصصان، دانشمندان و صنعتگران دفاعی با الهام و تأسی از این فرامین امروز با حفظ و استمرار روحیه انقلابی، جهادی، در اوج خودباوری، دستاوردهای درخشان خوداتکایی، اقتدار دفاعی و ملی را به نمایش می گذارند.

وی در ارتباط با رزمایش فداییان ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران این رزمایش را یکی از رزمایش‌های موفق و منحصر به فرد نیروی هوایی ذکر کرد و گفت: فرماندهان و خلبانان شجاع و جان بر کف نیروی هوایی در این رزمایش یک بار دیگر صلابت و اقتدار نیروی هوایی را در دفاع هوشیارانه از حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران نشان دادند، بنده به سهم خود از این غیورمردان عرصه‌های ایثار و فداکاری صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.

وحیدی افزود: در این رزمایش آخرین تجهیزات، مهمات و تسلیحات ساخت وزارت دفاع نیز با موفقیت مورد بهره‌برداری قرار گرفت که اولاً نشان‌دهنده تعامل، هماهنگی و همکاری بسیار خوب متخصصان نیروی هوایی و وزارت دفاع با یکدیگر است و ثانیاً نشان دیگری از خلاقیت و خودباوری متخصصان زبده و کارآمد وزارت در طراحی، ساخت و تولید انبوه امکانات مورد نیاز نیروهای مسلح است.

وی در پایان گفت: انشاءالله در هفته دفاع مقدس سال جاری نیز دستاوردهای شکوهمند دیگری از خودباوری و توانمندی متخصصان اقتدارآفرین وزارت دفاع به بهره‌برداری خواهد رسید.