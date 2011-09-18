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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

نهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد برگزار می‌شود

نهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد برگزار می‌شود

نهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد از سوی دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جشنواره با رویکرد دوره آموزش متوسطه نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش آذر ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این جشنواره تبیین و انتقال سیاست‌ها، هدف‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش در حوزه انتشارات کتاب‌های آموزشی، ارزشیابی کتاب‌های آموزشی موجود به منظور انتخاب و معرفی کتاب‌های برگزیده و انتخاب نویسندگان و ناشران برتر در حوزه تالیف و نشر کتاب های آموزشی است.

همچنین از دیگر اهداف این جشنواره می‌توان به فراهم آوردن امکان تبادل نظر میان پدیدآورندگان کتاب‌های آموزشی و شناخت مشکلات و تبیین راهبردهای مناسب برای انتشار کتاب های آموزشی اشاره کرد.

کد مطلب 1410773

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