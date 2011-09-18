برگزاری اولین همایش ملی نقش ارزشها و اخلاق مدیریت در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ایرانی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه اولین جلسه هماهنگی همایش فوق اظهارداشت: این همایش ملی برای نخستین بار در کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و با شرکت صاحب نظران و پژوهشگرانی از سراسر کشور برگزار می شود.



ایرانی زمان برگزاری این همایش را دی ماه سالجاری اعلام کرد و افزود: ریاست این همایش برعهده «دکتر سید مهدی الوانی» چهره ماندگار علم مدیریت ایران و معمار این رشته در کشور و دبیر اجرایی آن «دکتر یوسف بیک زاده» می باشد.



دبیرعلمی این همایش همچنین از همکاری مستقیم 14 نفر از اساتید و دانشمندان برجسته علوم مدیریت کشور بعنوان اعضای کمیته علمی این همایش خبر داد و تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب بعلت دارا بودن شش رشته مدیریت دولتی و اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد و چهار رشته مدیریت در مقطع کارشناسی بعنوان قطب علمی رشته مدیریت در شمال غرب کشور محسوب می شود.



وی درادامه اظهارات خود وجود حوزه علمیه ولی عصر(عج) بناب را بعنوان امتیاز بزرگ قرآنی و مذهبی شمالغرب کشور برشمرد و گفت: در این همایش ملی از پتانسیل و ظرفیت علمی و پژوهشی این حوزه علمیه که از حوزه های قوی و موفق کشور است، به نحو بهینه استفاده خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب اظهار امیدواری کرد با توجه به موضوع همایش، برگزاری موفق این همایش بتواند ضمن تقویت هرچه بیشتر تعامل بین حوزه و دانشگاه، جایگاه و اهمیت اخلاق مداری در علم مدیریت با تکیه بر باورهای دینی را بخوبی تبیین و معرفی کند.



ایرانی هدف عمده برگزاری «نخستین همایش ملی نقش ارزشها و اخلاق مدیریت درتحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور» را ترویج و نهادینه کردن علوم نظری و کاربردی مدیریت همراه با ارزش مداری و اخلاق مداری در جامعه اعلام کرد.