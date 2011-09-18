به گزارش خبرگزاری مهر، درسنامه حکمت مشاء (نصرالله حکمت)، درآمدی جامع بر اندیشه‌های شیخ‌الرئیس (مهدی کمپانی زارع)، ترجمه و ویرایشی نیازمند ترجمه و ویرایش (شهناز شایانفر)، طرحی نو در ابن‌سینا‌شناسی (عبدالله صلواتی)، ملاحظاتی در باب متافیزیک ابن‌سینا (محمد زارع)، اندر حکایت بوعلی‌ سینا (زهرا طاهری اخوان) و عقل از منظر ابن‌سینا (خدیجه مقدس‌زاده) از جمله مطالب ویژه این شماره "کتاب ماه فلسفه" هستند.

مطالعه تطبیقی میان آموزه‌های غزالی و آگوستین قدیس، علم از نظر هوسرل به روایت کتاب فلسفه به مثابه علم متقن، بررسی کتاب فایده‌گرایی جان استوارت میل نیز دیگر مطالب نشریه را تشکیل می دهند .

چهل و هشتمین شماره ماهنامه کتاب ماه فلسفه در 144 صفحه از سوی خانه کتاب منتشر شده است .