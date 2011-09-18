به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی پس از پایان جلسه غیرعلنی امروز یکشنبه مجلس برای بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک‌های کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس ماده 59 قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای خود را برای تشکیل کمیسیون ویژه جهت رسیدگی به کلاهبرداری 3 هزار میلیارد تومانی به ریاست مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند.

توکلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را رسوایی غیر قابل تحمل دانست و گفت: این اختلاس 72 صدم درصد از تولید ناخالص ملی یا GDPایران است که 1.5 برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی مالی آمریکا در سال 2009 میلادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتماد اقتصادی باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور می‌شود اما بی‌اعتمادی اقتصادی سرمایه گذاری را کاهش داده و به معنای بیکاری جوانان است.

توکلی تبعیض در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی وابستگان به دولت را عامل ایجاد امنیت برای مفسدان اقتصادی دانست و گفت: این فساد اقتصادی اعتماد مردم به نظام اقتصادی و بانکی را کاهش داده و باعث کاهش سرمایه گذاری در بهره وری اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه زمانی که به فساد اطرافیان دولت رسیدگی نمی شود افراد فاسد دست به جنایات غیرقابل تصور می‌زنند گفت: این فساد مالی بلای بزرگی را بر سر اعتماد مردم و فرهنگ کشور می‌آورد.

نماینده مردم تهران افزود: الفاظ از بیان تاثیر این رسوایی بزرگ در اقتصاد کشور و فرهنگ مردم عاجز است، چرا که یکی از عوامل مهم و اساسی ایجاد بحران اقتصادی در کشورها فساد است، به نظر می‌رسد امروز ما نیز در این شرایط قرار داریم.

وی با اشاره به آنچه تبعیض در رسیدگی به این پرونده و کوتاهی قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی نزدیکان به دولت گفت:‌ اگر به این مشکلات رسیدگی می‌شد امروز شاهد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در دستگاه بانکی کشور نبودیم.

توکلی با اشاره به این که مسئولان نظام بانکی می گویند ما علم غیب نداشتیم که بدانیم چنین اختلاسی روی داده است، افزود: نظام بانکی دارای سیستم بازرسی است که وظیفه این سیستم رسیدگی و بازرسی از بانک ها است، اما سازمان بازرسی بانک‌ها وظیفه خود را انجام نداده و به افرادی که دارای بدهی‌های زیاد در سیستم بانکی بوده‌اند مجوز تاسیس بانک داده شده است.

وی علت اصلی ایجاد چنین مشکلاتی را انتصاب افراد غیرشایسته از طرف دفتر رئیس جمهور در سمت‌های مختلف دانست و گفت: یکی از اعضای شورای پول و اعتبار دارای سابقه فعالیت در معاونت سایپا یدک و پس از آن معاونت میراث فرهنگی در دوره آقای مشایی است و مدتی بعد مدیرعامل بانک توسعه صادرات بوده است که در سال 89 حکم مشاوره از طرف دفتر رئیس جمهور به او داده شده و پس از مدتی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار انتخاب می‌‌شود.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: زمانی که مسئولان نالایق با حمایت شخص مشایی و احمدی‌نژاد وارد سیستم می‌شوند سیستم را مستعد فساد می‌کنند. زمانی که احمدی نژاد دور برخی مسئولان و اطرافیان خود برای قوه قضائیه خط قرمز می‌کشند و به قوه قضائیه اجازه نمی‌دهند که به پرونده‌های فساد مالی آنها رسیدگی کنند این مشکلات پیش می‌آیند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مسئولان دولت ژاپن به دلیل فساد مالی اطرافیانش خودکشی کرده است، گفت: خودکشی پیشکش دولت، از سمت خود استعفا دهید.

یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اگر دولت اصلاحات مرتکب چنین فساد مالی می‌شد اصولگرایان او را به باد انتقاد می بستند، گفت: خواهش می کنم مسئله را سیاسی نکنید این کار به ضرر ملت است، به فساد و انتصاب مسئولان نالایق حمله کنید وقتی به این فساد رسیدگی شد و عوامل اصلی آن دستگیر شدند می توانید اصولگرایان را ملامت کنید.

وی افزود: سعی کنید برای ملت ماهی بگیرید نه برای گروه‌های سیاسی.

توکلی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه رئیس جمهور در سخنرانی خود در ارومیه ادعا کرده از ماجرای اختلاس اطلاع داشته و به صورت مخفیانه موضوع را پیگیری می‌کرده است، گفت:‌ اگر احمدی نژاد از ماجرا مطلع بوده باید مستقیماً پاسخگوی اختلاس 3 هزار میلیاردی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها در جلسه بررسی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گزارشی را از جانب این مرکز در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرده بود.