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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

در قالب بسیج سازندگی/

دو هزار مدرسه در استان بوشهر نوسازی شد

دو هزار مدرسه در استان بوشهر نوسازی شد

دیر - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: در قالب بسیج سازندگی و طرح هجرت، 20 مرکز دانشگاهی و دو هزار مدرسه در استان با مشارکت دانش آموزان و دانشجویان داوطلب تعمیر، بهسازی و نوسازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدیان بعد از ظهر یکشنبه در مراسم پایان طرح هجرت شهرستان دیر اظهارداشت: امسال بیش از یک میلیون ساعت کار در طرح هجرت فعالیت شده است.

وی با بیان اینکه این سازمان 105 پروژه عمرانی دراین استان در دست اجرا دارد، افزود: بخش عمده این پروژه ها درنقاط محروم روستاها و شهرهای استان بوشهر در دست اجراست.

مهدیان اضافه کرد: این پروژه ها درزمینه های کشاورزی، آبخیز داری و جنگل کاری، احداث مسجد، کتابخانه، مدرسه، نمازخانه، بوستانهای روستایی و ساحلی، گلزارشهدا و طرح های فرهنگی وورزشی اجرا می شود.

جانشین فرمانده بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: از برنامه های مهم بسیج سازندگی استان بوشهر ساماندهی و به کار گیری و کارآفرینی برای فارغ التحصیلان رشته های فنی ومهندسی بسیجی درزمینه های کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی است که با این زمینه اشتغال فارغ التحصیلان این رشته های فراهم خواهدشد.

سرگرد فخرایی فرمانده سپاه ناحیه دیر نیز گفت: در مدت 60 روز اجرای این طرح در شهرستان دیر 50 مدرسه بازسازی شده است.

کد مطلب 1410791

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