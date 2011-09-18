دو هزار مدرسه در استان بوشهر نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدیان بعد از ظهر یکشنبه در مراسم پایان طرح هجرت شهرستان دیر اظهارداشت: امسال بیش از یک میلیون ساعت کار در طرح هجرت فعالیت شده است .

وی با بیان اینکه این سازمان 105 پروژه عمرانی دراین استان در دست اجرا دارد، افزود: بخش عمده این پروژه ها درنقاط محروم روستاها و شهرهای استان بوشهر در دست اجراست .

مهدیان اضافه کرد: این پروژه ها درزمینه های کشاورزی، آبخیز داری و جنگل کاری، احداث مسجد، کتابخانه، مدرسه، نمازخانه، بوستانهای روستایی و ساحلی، گلزارشهدا و طرح های فرهنگی وورزشی اجرا می شود .

جانشین فرمانده بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: از برنامه های مهم بسیج سازندگی استان بوشهر ساماندهی و به کار گیری و کارآفرینی برای فارغ التحصیلان رشته های فنی ومهندسی بسیجی درزمینه های کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی است که با این زمینه اشتغال فارغ التحصیلان این رشته های فراهم خواهدشد .