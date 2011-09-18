یک هزار نفر برای سرشماری نفوس ومسکن بوشهر ساماندهی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی سرشماری عمومی نفوس ومسکن استان اظهارداشت: سرشماری از دوم آبان آغاز می شود و تا 20روز ادامه دارد .

وی افزود: یک هزار و 380 نفر با 250 دستگاه خودرو در اجرای سرشماری شرکت می کنند تا اطلاعات عمومی نفوس و مسکن را جمع آوری کنند .

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر گفت: به همین منظور دوره آموزشی برای 60 نفر از معاونان فنی و اجرایی و کارشناسان فنی این طرح آغاز شد که به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت .

وی با بیان اینکه اطلاعات جمع آوری شده فقط به مرکز آمار ایران ارائه می شود، از مردم خواست با آمارگیران همکاری کنند تا اطلاعات دقیق ثبت شود .