یک هزار نفر برای سرشماری نفوس ومسکن بوشهر ساماندهی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی سرشماری عمومی نفوس ومسکن استان اظهارداشت: سرشماری از دوم آبان آغاز می شود و تا 20روز ادامه دارد.
وی افزود: یک هزار و 380 نفر با 250 دستگاه خودرو در اجرای سرشماری شرکت می کنند تا اطلاعات عمومی نفوس و مسکن را جمع آوری کنند.
معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر گفت: به همین منظور دوره آموزشی برای 60 نفر از معاونان فنی و اجرایی و کارشناسان فنی این طرح آغاز شد که به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اطلاعات جمع آوری شده فقط به مرکز آمار ایران ارائه می شود، از مردم خواست با آمارگیران همکاری کنند تا اطلاعات دقیق ثبت شود.
زارعی یادآور شد: پارسال طرح آزمایشی سرشماری در شهرستان دیلم اجرا شد.
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