عباس علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ازشهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلفات اقتصادی از سوی واحدهای صنفی با شماره تلفن 124ستاد خبری این اداره اطلاع تا بازرسان نظارتی آن را رسیدگی کنند.

وی از توزیع 32 هزار دفترچه دانش آموزی با تخفیف های مناسب در آستانه بازگشایی مدارس در سطح این شهرستان خبر داد.

زمانی ادامه داد: توزیع این تعداد دفترچه ها با هدف تنظیم بازار از هفته جاری در نمایشگاه فروش پاییزه و برخی لوازم التحریر فروشی ها شهرستان به نرخ دولتی آغاز شده است.

وی افزود: طرح ویژه بازرسی ونظارت بر بازار لوازم التحریر، کیف و کفش مورد نیاز دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس آغاز شده و ماموران اداره بازرگانی و مجمع امورصنفی به صورت نامحسوس کنترل این بخش را زیر نظر دارند.

رئیس اداره بازرگانی آمل با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از10شهریور ماه آغاز و به مدت یکماه ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: به منظور نظارت برعرضه وتوزیع بر قیمت و کیفیت کالاهای پرتقاضای این روزها که شامل لوازم التحریر و کیف وکفش مدارس است، توسط بازرسان بازرگانی و اصناف انجام می شود.

زمانی با اشاره به اینکه نمایشگاه بزرگ فروش پاییزه آمل در120غرفه محصولات و مایحتاج ضروری مردم در آستانه بازگشایی مدارس و فصل پاییزدرسالن سرپوشیده واقع در روبروی شهرک بسیجیان آمل برپا شده و تا 29شهریور ماه برای شهروندان ادامه دارد، یادآور شد: در این نمایشگاه انواع لوازم والتحریر، پوشاک، کیف و کفش، لوازم بهداشتی و آرایشی و موادغذایی پروتیئنی با 10تا 25 درصد تخفیف و کمتر از قیمت بازار عرضه شده است.