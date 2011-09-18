861 بیمار روانی مزمن تحت پوشش بهزیستی قزوین قرار دارند

مریم چینه ورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از 861 بیمار روانی مزمن تحت پوشش بهزیستی قزوین، 477 بیمار متعلق به شهرستان قزوین، 74 بیمار به شهرستان آبیک، 125 بیمار به شهرستان البرز، 88 بیمار متعلق به شهرستان بوئین زهرا و 96 بیمار متعلق به شهرستان تاکستان است.

وی افزود: تمامی بیماران از طریق ادارات بهزیستی که در شهرستانهای مختلف استان واقع شده است خدمات خود را دریافت می کنند.

کارشناس دفتر بیماران روانی مزمن سازمان بهزیستی استان قزوین یادآور شد: بیماران روانی از طریق کمیسیونهایی که اعضاء آن متشکل از معاونت توانبخشی، روانپزشک معتمد، روانشناس، مددکار اجتماعی و کار درمان هستند معاینه می شوند.



وی بیان کرد: بیماران روانی بر اساس اولویت نیازهایی که دارند از سازمان بهزیستی خدماتی از قبیل کمک هزینه دارو و درمان، خدمات ویزیت در منزل، خدمات مراکز روزانه، خدمات مراکز نگهداری و شبانه روزی بیماران روانی مزمن دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: در استان دو مرکز شبانه روزی نگهداری بیماران روانی مزمن مردان و یک مرکز شبانه روزی نگهداری ویژه زنان و همچنین یک مرکز ویزیت در منزل دایر شده است که در مجموع 175 بیمار خدماتی در زمینه های پزشکی، روانپزشکی، پرستاری ارائه می دهند.



چینه ورز عنوان کرد: همچنین به 276 نفر از بیماران روانی مزمن تحت پوشش در سطح استان به صورت ماهیانه کمک هزینه دارو و درمان پرداخت می شود.



وی در پایان یادآور شد: سازمان بهزیستی جهت ارتقا، سلامت جسمی و روانی بیماران فعالیت های ورزشی و تفریحی، اردوهای زیارتی را در دستور کار دارد.