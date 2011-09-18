به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی در مراسم بهره برداری از 20 دستگاه لکوموتیو و 22 دستگاه واگن مسافری، گفت: این تعداد لکوموتیو و واگن با احتساب دیگر لکوموتیو هایی که از سوی بخش خصوصی وارد شده است به رقم 55 لکوموتیو می رسد که چنین وارداتی برای اولین بار در تاریخ کشور به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اکنون دغدغه تامین نیروی کشش به حداقل ممکن رسیده است، افزود:‌ در هفته دولت 107 پروژه به ارزش 349 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و‌ درحال حاضر با کمک بخش خصوصی 300 لکوموتیو و 4 هزار واگن باری و حدود 6 هزار و 500 کیلومتر خط ریلی شامل دو خطه و خطوط جدید در دست احداث است.

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان این‌که به دنبال افزایش سرعت قطارها و کاهش زمان سیر هستیم، اضافه کرد: تلاش داریم تا سرعت قطارها افزایش یافته و تا 200 کیلومتر در ساعت برسد.

صاحب محمدی تصریح کرد: در حال حاضر کل ظرفیت مسافری به بخش خصوصی واگذار شده و آن بخش از حوزه باری که هنوز عملیات واگذاری آن انجان نگرفته است، با برگزاری مزایده واگذار می شود.

صاحب‌محمدی با بیان این‌که بیش از 10 درصد نیروی کشش ما متعلق به بخش خصوصی است، ‌افزود: در حال آماده سازی هستیم تا نیروی کشش را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حمایت خوبی از صنایع داخلی انجام شده است، تاکید کرد: با رویکرد بومی‌سازی استفاده از فن‌آوری‌های بالاتر و جدیدتر، افزایش کیفیت وبهره‌وری و همچنین استفاده از قطارهای پرسرعت در برنامه قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کیفیت در ناوگان به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: سال جاری را سال کیفیت بخشی به حوزه مسافری اعلام کرده‌ایم که این امر در ایام نوروز بیشتر مشاهده می‌شود.

صاحب‌محمدی افزود: به زودی مسیر مهم بافق و بندرعباس را نهایی خواهیم کرد که تاثیر بسیاری در افزایش حمل بار دارد.