پنج هزار متر تاکستان در بخش سامان طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، به علت بی احتیاطی وسهل انگاری، یک باغ انگور در روستای دشتی بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری طعمه حریق شد و کاملا سوخت.

بخشدارسامان در گفتگوبا خبرنگارمهر بیان داشت: افروختن آتش وسهل انگاری درخاموش کردن آن باعث سوختن باغ پنج هزارمتری انگور در روستای دشتی از توابع استان چهار محال و بختیاری شد.

اصغرمظفری بیان داشت: به علت طولانی بودن مسافت مزرعه با ایستگاه آتش نشانی، متاسفانه تمامی محصول انگور این تاکستان در آتش سوخت.

وی افزود: قریب به 10تن انگور دراین حادثه از بین رفت.