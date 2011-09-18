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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

در چهارمحال و بختیاری/

پنج هزار متر تاکستان در بخش سامان طعمه حریق شد

پنج هزار متر تاکستان در بخش سامان طعمه حریق شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: پنج هزار متر تاکستان در بخش سامان چهار محال و بختیاری طعمه حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به علت بی احتیاطی وسهل انگاری، یک باغ انگور در روستای دشتی بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری  طعمه حریق شد و کاملا سوخت.

بخشدارسامان در گفتگوبا خبرنگارمهر بیان داشت: افروختن آتش وسهل انگاری درخاموش کردن آن باعث سوختن باغ پنج هزارمتری انگور در روستای دشتی از توابع استان چهار محال و بختیاری شد.

اصغرمظفری بیان داشت: به علت طولانی بودن مسافت مزرعه با ایستگاه آتش نشانی، متاسفانه تمامی محصول انگور این تاکستان در آتش سوخت.

وی افزود: قریب به 10تن انگور دراین حادثه از بین رفت.

کد مطلب 1410812

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