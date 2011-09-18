ستایش از پرویز دوائی در سومین جشن جایزه کتاب سال سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز دوائی از تاثیرگذاران جریان سینمای ایران است که نقش او در نقدنویسی و نیز تاثیر بر فیلمسازان هم دوره اش شگفت انگیز و بسیار ستودنی است. وی همچنین دبیری جشنواره فیلهای کودکان و نوجوانان را در سال 50- 52 برعهده داشته است.

سومین جایزه کتاب سال سینمای ایران سه مرحله از سومین داوری جایزه کتاب سال سینمای ایران به انجام رسیده است و هیئت داوران به ریاست گلی امامی روز دوشنبه 28 شهریور برای بررسی و مشورت در خصوص نامزدان کتاب سال سینمای ایران تشکیل جلسه خواهند داد.

در دوره نخست این جایزه از مرتضی آوینی، جمال امید و عباس بهارلو و در دوره دوم از زاوان قوکاسیان ستایش شده است.