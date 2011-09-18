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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

ستایش از پرویز دوائی در سومین جشن جایزه کتاب سال سینمای ایران

ستایش از پرویز دوائی در سومین جشن جایزه کتاب سال سینمای ایران

در سومین جشن جایزه کتاب سال سینمای ایران از پرویز داوئی نویسنده و منتقد تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز دوائی از تاثیرگذاران جریان سینمای ایران است که نقش او در نقدنویسی و نیز تاثیر بر فیلمسازان هم دوره اش شگفت انگیز و بسیار ستودنی است. وی همچنین دبیری جشنواره  فیلهای کودکان و نوجوانان را در سال 50- 52 برعهده داشته است.

سومین جایزه کتاب سال سینمای ایران سه مرحله از سومین داوری جایزه کتاب سال سینمای ایران به انجام رسیده است و هیئت داوران به ریاست گلی امامی روز دوشنبه 28 شهریور برای بررسی و مشورت در خصوص نامزدان کتاب سال سینمای ایران تشکیل جلسه خواهند داد.

در دوره نخست این جایزه از مرتضی آوینی، جمال امید و عباس بهارلو و در دوره دوم از زاوان قوکاسیان ستایش شده است.

کد مطلب 1410816

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