پنج هزار برنامه فرهنگی ورزشی در استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله جمیری بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهارداشت: برگزاری رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور در میدان حضرت امام خمینی (ره) که امسال نیروی زمینی سپاه امام صادق (ع) نیز برای اولین بار در آن حضور خواهد داشت، برگزاری مسابقات شنای آبهای آزاد نیروهای مسلح سراسر کشور به مسافت پنج کیلومتر در آبهای خلیج فارس، بازسازی عملیات کربلای 3، گردهمایی و تجلیل از رزمندگان و غبار روبی از قبور شهداء از مهمترین برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان خواهد بود .

وی رسانه ها را لبه جلویی منطقه نبرد در جنگ نرم دشمن عنوان کرد و افزود: استان بوشهر به واسطه مرزهای طولانی با خلیج فارس، برخورداری از منابع عمده انرژی و نیروگاه اتمی از جایگاه ویژه ای در قدرت سیاسی و اقتصادی کشور برخوردار است و این مسئله مسئولیت نیروهای مسلح در دفاع از انقلاب اسلامی را سنگین تر کرده است .

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: سی و یکمین سالگرد رشادتها و دلاوریها را امسال در شرایطی برگزاز می کنیم که تمامی موازنه ها به سود انقلاب اسلامی واسلام است .