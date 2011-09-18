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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

عباسی به مهر گفت:

شرکت های تولیدی شن و ماسه مازندران 332 میلیون جریمه شدند

شرکت های تولیدی شن و ماسه مازندران 332 میلیون جریمه شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شرکت های تولیدی متخلف شن و ماسه استان از ابتدای امسال تاکنون، به پرداخت 332 میلیون ریال جریمه نقدی جریمه شدند.

مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات شرکتهای تولیدی شن و ماسه در صلاحیت ذاتی تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: شعب تعزیرات حکومتی با دریافت گزارش بازرسان بازرگانی و یا شکوائیه شاکی خصوصی به صدور رای اقدام و متخلفان را به مجازات نقدی ویا غیر نقدی محکوم می کنند.

این مقام قضایی استان گفت: رسیدگی به تخلفات شرکتهای تولیدی شن و ماسه در حیطه صلاحدید این سازمان بوده و این گونه پرونده ها با حساسیت بیشتری در شعب مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت لزوم از نظریه کارشناسان و مراجع ذیصلاح در قیمت گذاری استفاده می شود.

عباسی گفت: از ابتدای سال 89 تاکنون 29 فقره پرونده تخلفات شرکتهای تولیدی شن و ماسه به تعزیرات حکومتی ارسال و تمامی این تعداد مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفان به  پرداخت332 میلیون و 431 هزارو 950 ریال جزای نقدی در حق دولت و شاکیان خصوصی محکوم شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص عمده تخلفات این شرکتها گفت: تقلب، گرانفروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت و اختفا و امتناع از تخلفات این واحدها بوده است.

کد مطلب 1410827

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