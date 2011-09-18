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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

همایش بیداری اسلامی -43/

دبیر جبهه خلق برای آزادی فلسطین: ناتو خیرخواه ملتهای مسلمان نیست

دبیر جبهه خلق برای آزادی فلسطین: ناتو خیرخواه ملتهای مسلمان نیست

دبیرکل جبهه آزادی خلق برای آزادی فلسطین گفت: اعتقاد دارم ناتو به هیچ وجه خیرخواه مردم منطقه نیست و تنها می خواهد اموال موجود در ملل اسلامی را غارت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جبرئیل دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین ظهر امروز یکشنبه در دومین روزاز اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با تاکید بر اینکه نمی توانیم باور کنیم پیروزی از طریق ناتو که دستانش به خون بیگناهان در کشورهای اسلامی آلوده است محقق شود، افزود: مسئله فلسطین در حال حاضر به اصلی ترین موضوع در بیداری اسلامی کشورهای منطقه تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی هم اکنون وارد مرحله خیزش اسلامی شده است، تاکید کرد: منطقه شاهد جنگ سیاسی و رسانه ای و تلاش آمریکا و غرب برای ناکام گذاشتن بیداری اسلامی است.
 
دبیرکل جبهه آزادی خلق برای آزادی فلسطین تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تسلط بر اراده و بیداری مردم منطقه هستند اما اطمینان داریم این توطئه با شکست روبرو خواهد شد.
 
وی همچنین تاکید کرد: اعتقاد دارم ناتو به هیچ وجه خیرخواه مردم منطقه نیست و تنها می خواهد اموال موجود در ملل اسلامی را غارت کند.
کد مطلب 1410828

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