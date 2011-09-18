به گزارش خبرنگار مهر، ابوجهاد نماینده جنبش جهاد فلسطین در تهران ظهر امروز در دومین روز از اولین همایش بین المللی بیداری اسلامی با تاکید بر اینکه برخی درکشورهای اسلامی از اسلام به عنوان ابزاری برای اهداف شخصی خود استفاده می کنند، اظهار داشت: این افراد به مراتب بیش از منافقین برای امت اسلام خطرناک هستند.

وی با تاکید بر اینکه هر زمان که مسلمانان حرکت جهادی کنند، جنگ های تبلیغاتی و طایفه ای مقابل آنها هویدا می شود، افزود: دشمنان اسلام همواره در اندیشه ناکام کردن حرکات جهاد گونه مسلمانان هستند.

این اندیشمند فلسطینی با بیان اینکه امروز با فرهنگ صهیونیستی مواجه هستیم و دشمن قلب امت اسلام را در فلسطین هدف قرار داده است، اظهار داشت: مردم فلسطین از اندیشمندانشان انتظار دارند که دشمنان واقعی را به آنها بشناسانند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران ادامه داد: اگر می بینیم که 60 درصد جامعه آمریکا، اسلام را دین تروریسم می دانند این ناشی از توطئه و شیطنت سران آمریکاست.

ابوجهاد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه اظهار داشت: مسلمانان کشورهای منطقه با الگو گیری از امام خمینی که پرچم مبارزه علیه اسرائیل را برافراشت امروز به بیداری رسیده اند.