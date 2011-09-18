به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوینژاد ظهر یک شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس در سراسر استان قم ۶۰۰ برنامه توسط سپاه و سایر سازمانها و نهادها برگزار میشود.
وی با اشاره به روزشمار هفته دفاع مقدس بیان کرد: هفته دفاع مقدس در روز ۳۱ شهریور ماه با عنوان روز شهداء با برگزاری رژه نیروهای مسلح آغاز میشود.
فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم افزود: نماز و جهاد، بصیرت در دفاع مقدس، سربازی و حماسه دفاع مقدس، جهاد شهادت، ولایت فقیه و دفاع مقدس و خانواده ودفاع مقدس از جمله عنوانهایی است که روزهای هفته دفاع مقدس با آن نامگذاری شدهاند.
وی برگزاری شب شعر، غبارروبی گلزار شهداء، برگزاری شب خاطره، برگزاری مسابقات تکواندوی بسیج کشور، تجلیل از خانوادههای شهدا و ایثارگران، دیدار با خانوادههای شهداء و نواختن زنگ ایثار و شهادت در مدارس استان را از جمله برنامههای هفته دفاع مقدس عنوان کرد.
مهدوینژاد برگزاری محفل انس باقرآن، اجرای برنامههای فرهنگی در نمایشگاه برای اقشار عموم جامعه بخصوص جوانان، برگزاری دعای کمیل و دعای سمات شهداء را از دیگر برنامههای این نمایشگاه عنوان کرد.
فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم ادامه داد: این نمایشگاه که از اولین روز هفته دفاع مقدس برپا میشود صبح ها از ساعت ۱۲ الی ۹ و عصرها از ساعت ۱۷ الی ۲۳ آماده بازدید عموم است.
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