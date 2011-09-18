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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

عرب:

400 میلیون ریال هزینه بهسازی مدارس بخش سامان شد

400 میلیون ریال هزینه بهسازی مدارس بخش سامان شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش وپرورش بخش سامان گفت: 400 میلیون ریال هزینه بهسازی ومرمت مدارس بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری شد.

حمزه عرب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: درتابستان امسال برای بهینه سازی ومرمت مدارس منطقه سامان افزون بر400 میلیون ریال ازاعتبارات آموزش وپرورش این استان هزینه شد.

رئیس آموزش وپرورش بخش سامان بیان داشت: در سال تحصیلی جدید بیش ازشش هزار دانش آموز در 80 آموزشگاه منطقه سامان تحصیل خواهند کرد.

وی افزود: همزمان با جشن شکوفه ها مراسم ویژه این روز باحضور مسئولان بخش سامان در دوآموزشگاه شهر به صورت نمادین برگزارمی شود.

عرب تصریح کرد: همچنین در روز بازگشایی مدارس نیز زنگ مقاومت به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس وبازگشایی مدارس درهنرستان الزهرای سامان نواخته می شود.

کد مطلب 1410840

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