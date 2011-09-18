400 میلیون ریال هزینه بهسازی مدارس بخش سامان شد

حمزه عرب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: درتابستان امسال برای بهینه سازی ومرمت مدارس منطقه سامان افزون بر400 میلیون ریال ازاعتبارات آموزش وپرورش این استان هزینه شد.
رئیس آموزش وپرورش بخش سامان بیان داشت: در سال تحصیلی جدید بیش ازشش هزار دانش آموز در 80 آموزشگاه منطقه سامان تحصیل خواهند کرد.
وی افزود: همزمان با جشن شکوفه ها مراسم ویژه این روز باحضور مسئولان بخش سامان در دوآموزشگاه شهر به صورت نمادین برگزارمی شود.
عرب تصریح کرد: همچنین در روز بازگشایی مدارس نیز زنگ مقاومت به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس وبازگشایی مدارس درهنرستان الزهرای سامان نواخته می شود.
نظر شما