آخرین وضعیت ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکبر حلوائی اظهار داشت: فقط ثبت نام در دانشگاهها ملاک ادامه تحصیل قطعی قبول شدگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیست.

وی در مورد تغییرات فرآیند صدور معافیت تحصیلی توضیح داد: قبول شدگان آزمون های سراسری سال 90 در صورت دارا بودن شرایط از سوی دانشگاه به صورت موقت ثبت نام خواهند شد و سپس با برگ درخواست معافیت تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه و مدارک تحصیلی مربوطه، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه می کند.

وی در ادامه اشاره داشت: دفاتر پس از رویت مدارک مشمول اطلاعات تحصیلی وی را در سامانه وظیفه عمومی ثبت می کند و پس از بررسی هوشمند وضعیت تحصیلی مشمول و تایید دارا بودن شرایط ادامه تحصیل مجوز ثبت نام توسط دفاتر صادر و مشمول با ارائه این برگ به دانشگاه مربوطه به صورت قطعی ثبت نام می شود.

او حداکثر مهلت مراجعه مشمولان از زمان اخذ برگ درخواست معافیت تحصیلی از دانشگاه تا مراجعه بعدی به دفاتر پلیس+10 را یک ماه ذکر کرد.

سرهنگ حلوائی در خصوص صدور معافیت تحصیلی گفت: معاونت های وظیفه عمومی در صورت تطبیق مدارک تحصیلی واصله از سوی دفاتر پلیس+10 با اطلاعات موجود در سامانه وظیفه عمومی اقدام به صدور معافیت تحصیلی می کند.

این مقام مسئول با اشاره به بخشنامه جدید معافیت تحصیلی افزود: دانشجویانی که به طور همزمان در دو واحد آموزشی یا دو رشته تحصیلی پذیرفته می شوند تنها یکبار برایشان مجوز ثبت نام از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا صادر می شود و همچنین در مورد دانشجویانی که قصد انصراف از یکی از دانشگاه های قبول شده را دارند، دانشگاه اولیه موظف است ضمن تحویل مجوز ثبت نام اخذ شده به مشمول مراتب را به وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه ارایه تا نسبت به اصلاح در سامانه وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی به عنوان دانشگاه جدید اقدام شود.

وی تاکید نمود: مشمولان در صورت تمایل به تحصیل در هر دو رشته یا دو دانشگاه برابر مقررات وزارت علوم، با ارائه تصویر معافیت تحصیلی دانشگاه اولیه به دانشگاه دوم صرفا در سقف سنوات رشته اول می توانند همزمان، به تحصیل ادامه دهند.

معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان اشاره نمود: مشمولانی که مجاز به تحصیل شناخته نشده اند باید برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت خود را به وظیفه عمومی محل سکونت معرفی کند.