به گزارش خبرنگار مهر، اولین اختلاس بزرگ در استان خوزستان در بانک صادرات شعبه گروه ملی صورت گرفت که مبلغ سه هزار میلیارد تومان آن به عنوان بزرگترین اختلاس در کشور لقب گرفت.

گفته می شود این اختلاس به علت اینکه در یکی از بانکهای شهرستان اهواز به وقوع پیوسته است در دادگاه های این شهرستان بررسی می شود.

همچنین هفته قبل رئیس پلیس آگاهی خوزستان از دستگیری کارمند یکی از بانکهای استان که حدود چهار میلیارد ریال اختلاس کرده بود خبر داد.



مهدی محسنی اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مدیریت یکی از بانکهای استان مبنی بر آنکه یکی از کارکنان مبلغ سه میلیارد و 898 میلیون و 230 هزار و 574 ریال اختلاس کرده و متواری شده، پلیس آگاهی موضوع را در دستور کار خود قرار داد.



وی گفت: ماموران پلیس پس از انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی پس از شناسایی مخفیگاه شهرام با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.



در حالیکه هنوز مردم در شوک این حجم بالای اختلاس بودند این بار خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که در یکی از شهرستان ماهشهر استان خوزستان اختلاسی به مبلغ 12 میلیارد ریال در یکی از بانکهای کشور صورت گرفته است.



الف – الف نام کارمندی است که به عنوان رئیس دایره صندوق یکی از بانکهای شهرهای جنوبی استان خوزستان فعالیت می کرد و اقدام به اختلاس 12 میلیارد ریالی کرده است.



گفته می شود وی بعد از این کار به خارج از کشور گریخته و اقدامات لازم برای دستگیری وی در جریان است.



این اختلاسها در حالی در استان صورت می گیرد که به نظر می رسد به علت کمبود نیرو در اغلب بانکهای استان خوزستان و ازدحام جمعیت، کنترل داخلی این بانکها با مشکل اساسی مواجه شده است.