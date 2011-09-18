ایجاد مرکز دفع و بازیافت پسماندهای شیمیایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی پورچوادی امروز در مراسم امضای تفاهم نامه اولین مرکز دفع ایمن پسماندهای شیمیایی خطرناک با اشاره به بحرانهای زیست محیطی ناشی از دفع بهداشتی پسماندها، افزود: پسماندهای تولید شده به سه دسته بهداشتی، میکروبی و بیولوژیکی و زباله های ویژه و پرتوزا تقسیم می شود.

رئیس دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه در تهران روزانه 800 تن زباله بهداشتی تولید می شود لذا اقداماتی برای دفع بهداشتی و بازیافت آن به مواد سودمند آغاز شده است، اضافه کرد: در بخش پسماندهای میکروبی نیز سازمانهایی در این زمینه ایجاد شده و به ساماندهی این نوع زباله ها اقدام کرده اند.



وی به تولید و روشهای دفع پسماندهای شیمیایی و خطرناک اشاره کرد و اظهار داشت: دانشکده شیمی دانشگاه شریف یکی از دانشکده هایی است که اقدام به پذیرش و آموزش دانشجویان در این زمینه کرده است و در راستای پژوهش و آموزش خود سالانه 9 تن پسماند شیمیایی خطرناک تولید می کند که به صورتهای غیر بهداشتی روانه فاضلابهای شهری می شود.



پورجوادی با بیان اینکه این میزان پسماند شیمیایی با توجه به تعداد دانشکده های شیمی در کشور بسیار قابل توجه است، ادامه داد: در این راستا دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف از سالها قبل در این زمینه تحقیقاتی را آغاز کردیم و در نهایت روشی را برای دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی خطرناک ارائه دادیم.



رئیس دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه در این روش موفق به بازیافت 20 درصد از پسماندهای شیمیایی شدیم، ادامه داد: پسماندهای شیمیایی و خطرناک حاوی مواد هالوژن دار، فلزات سنگین و سمی مانند کبالت و نیکل، انواع حلالها و استونها است که با این روش توانستیم 20 درصد از این مواد را با روشهای تقطیر بازیافت کنیم.



پورجوادی به امضای تفاهم نامه ای با شهرداری تهران برای دفع زباله های شیمیایی خبر داد و خاطر نشان کرد: با مذاکراتی که با شهرداری تهران شد، طی امضای این تفاهم نامه مرکزی برای دفع بهداشتی زباله و پسماندهای شیمیایی و خطرناک راه اندازی می شود.



به گفته وی در فاز اول این مرکز برای دفع پسماندهای شیمیایی مراکز پژوهشی و آموزشی خدمات ارائه می دهد و در فاز بعد با حمایت و توسعه، خدمات آن به تهران و در سطح کشور ارائه خواهد شد.