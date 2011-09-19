به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی، آذربایجان شرقی بیشترین آمار افسردگی را در میان استانهای کشور در 10 سال گذشته تا کنون به خود اختصاص داده که بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کارشناسان، عمده ترین علت مجموع سالهای به هدر رفته عمر زنان و جوانان آذربایجانی را بیماری های روانی و اختلالات رفتاری تشکیل می دهند.

روزهای جوانی و پرشور زنان آذربایجانی در حالی در افسردگی سپری می شود که در این سنین همتایان آنها اوج روزهای عمر خود را گذرانده و روزهای پرشکوه زندگی خود را به تلاش و فعالیت اختصاص می دهند.

به گفته کارشناسان، جوانان و زنان آذربایجان شرقی بیش از مردان با افسردگی دست به گریبان بوده و بیش از همه گروه سنی 24 تا 44 سال به این بیماری دچار می شوند.

مشکلات اقتصادی مهمترین عوامل بروز افسردگی جوانان آذری

براساس آمار اعلام شده افسردگی در آذربایجان شرقی بیش از سایر استانهای کشور بوده که مشکلات اقتصادی و فشار روز افزون تورم بر زندگی مردم یکی از مهمترین دلایل افسردگی جوانان این خطه است.

به عقیده کارشناسان، با توجه به فرهنگ حاکم بر آذربایجان شرقی که زندگی آنها همواره با "کار"‌عجین شده است، عواملی چون افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن تورم و سختی معیشت، تاثیر بسزایی در زندگی و به تبع آن روح و روان خیلی عظیمی از مردم به ویژه گذاشته است.

در این میان،‌ به گفته مقامات مسئول، نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی 10 درصد بوده که این میزان در شهرهای مرزی به 40 درصد هم می رسد.

رضا رحمانی نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مصاحبه های مطبوعاتی خود با اشاره به آمار 10 درصدی بیکاری در آذربایجان شرقی، نرخ مهاجرفرستی این استان را بیش از استانهای جنگ زده اعلام کرد.

رضا رحمانی میانگین درآمد خانوارهای آذربایجان‌ شرقی را پایین‌تر از میانگین کشوری خواند و افزود: علی رغم اینکه آذربایجان ‌شرقی به عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شود ولی میانگین درآمد خانوارهای این استان از میانگین کشوری پایین‌تر است.

رحمانی یاد آور شد: باید برای رفع این کمبودها چاره‌اندیشی کرد چرا که تداوم این وضعیت شرایط را سخت‌تر می‌کند.

همچنین غلامحسین مسعودی ریحان نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس، بیکاری و رکود بازار کسب و کار را درد مشترکی دانست که همه‌ شهرهای استان آذربایجان شرقی از آن رنج می‌برند که تداوم این معضل اجتماعی مشکلات روحی و افسردگی را در بین جوانان در پی خواهد داشت.

کمبود فضای فرهنگی و تفریح جوانان آذری را در لاک افسردگی فرو برده است

از سوی دیگر علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی در بروز افسردگی نقش به سزایی دارد، کمبود فضای تفریحی و نشاط در شهرهای آذربایجان شرقی از مهمترین عواملی است که جوانان را در لاک افسردگی فرو برده است.

نه تنها جوانان تبریزی و آذربایجان شرقی پس از یک روز کاری و پر استرس برای ایجاد آرامش و ایجاد تعادل روحی در شهر خود فضا و محیط تفریحی و فرهنگی و نشاط ندارند، بلکه در سطح شهر با آلودگی بصری گسترده ای مواجه هستند که تاثیر روانی منفی بر آنها می گذارد.

وجود فضاهای گردشی و تفریحی و فرهنگی از جمله بدیهی ترین شاخصه های یک شهر بوده که از مهمترین حقوق شهروندی برای ایجاد فضای سالم روانی است که متاسفانه شهرهای آذربایجان شرقی و حتی تبریز نیز با فقدان اساسی فضاهای مفرح و شاد مواجه است.

کمبود پارک و فضای سبز، نبود فضاهای فرهنگی، نبود نشاط در فضای شهری و آلودگی های بصری نه تنها جوانان بلکه تمامی مردم را در افسردگی فرو می برد.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی با تشریح نتایج بدست آمده از علل افزایش افسردگی در استان، فقدان تفریح و مشکلات اقتصادی را مهمترین عوامل بروز افسردگی جوانان آذری عنوان کرد.

احمد کوشا تاکید کرد: فقدان تفریح و سرگرمی مهمترین عامل در بروز افسردگی در استان است.

به گفته وی، بیکاری، اعتیاد، عوامل اقتصادی، عوامل ژنتیک، فقدان مهارتهای زندگی، ناکامی و سرخوردگی، طلاق، عوامل اجتماعی، اختلالات شخصیتی، نگرش منفی مردم برای مراجعه به روانپزشک، شکست تحصیلی، شغلی و ازدواج از دیگر عوامل افسردگی در میان جوانان آذربایجان شرقی است.

مقابله با افسردگی اولویت بهداشتی آذربایجان شرقی

در 10 سال گذشته به خصوص در سالهای اخیر افزایش آمار افسردگی در میان جوانان و زنان آذربایجان شرقی به حدی بوده که مقابله با آن در اولویت بهداشتی استان در سال جاری قرار گرفته است.

رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: طبق بررسی های انجام شده نسبت افسردگی در میان جوانان استان آذربایجان شرقی بیش از سایر استان های کشور بوده و بر همین اساس مرکز بهداشت استان افسردگی را اولویت بهداشتی استان در سال جاری قرار داده است.

احمد کوشا با بیان اینکه افسردگی به تعبیری دومین و به تعبیری سومین بار بیماری در کل کشور شناخته شده است تشریح کرد: اولین بار بیماری در کشور تصادفات و دومین بار به تعبیری قلب و عروق و سپس بیماریهای روانی قرار دارد که متاسفانه در کل کشور بین زنان اولین آمار را بیماری روان به خود اختصاص داده است.

اولویت بهداشتی آذربایجان در مرحله حرف/ توجیه مسئولان ادامه دارد

علی رغم اینکه افسردگی و مقابله با آن را از اولویت های بهداشتی استان در سال جاری عنوان شده اما این طرح با گذشت شش ماه از سال همچنان در مرحله حرف و توجیه مسئولان برای عملیاتی کردن آن است.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی با بیان اینکه افسردگی به نوعی اولویت بهداشتی استان تلقی شده است، تشریح کرد: اقدامات علمی از سال 89 آغاز شده و امسال نیز ادامه دارد.

احمد کوشا با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته تا کنون در حد برگزاری جلسات مختلف، جمع آوری اطلاعات و بررسی عوامل موثر در بروز افسردگی بوده و به مرحله اجرایی نرسیده است ما فعلا در مرحله اقدام بوده و به مداخله نرسیدیم!

وی در ادامه افزود: سال گذشته اطلاعات جمع آوری شده و امسال سعی می کنیم سیاست گذاران را توجیح کنیم و پیش بینی می شود تا پایان سال برنامه ها عملی شود.

وی ادامه داد: در جلسات متعددی که تشکیل داده شده عوامل موثر بر بروز افسردگی در سطح استان با نظر کارشناسان امر جمع بندی و اولویت بندی شد.

کوشا یاد آور شد: پس از شناسایی عوامل مرحله بعدی اقدام به رفع این مسائل است که نتایج بدست آمده نشان می دهد فقدان تفریح اولین دلیل است.

رئیس مرکز بهداشت استان با تاکید کرد: قطعا مرکز بهداشت استان به تنهایی نمی تواند در رفع این معضل اقدامی کند و نیازمند همکاری هر چه بیشتر ارگان های مختلف و مسئولان استانی است.

وی اجرای این طرح را در مرحله گفتگو و توجیح مسئولان عنوان کرد و اظهار داشت: در راستای رفع این معضل در استان توجیح سیاست گذاران کلان استانی که می توانند در این زمینه کمک کنند آغاز شده و در تلاش برای جذب حمایت آنها هستیم.

مقابله با افسردگی نیازمند همکاری نهادهای دولتی است/ آموزش و پرورش همکاری نمی کند

کارشناس بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نقش مرکز بهداشت در کل سیستم بهداشت سلامت را تنها 25 درصد عنوان کرد و گفت: مقابله با معضل افسردگی که در میان جوانان آذربایجان شرقی در حال همه گیر شدن است، نیازمند همکاری نهادهای دولتی است.

فریده حیدرلو تاکید کرد: نقش مرکز بهداشت در کل سیستم بهداشت سلامت 25 درصد بوده و این درحالیست که دیگر ارگان ها نیز هر کدام در تامین سلامت روانی شهرواندان در بخش های مختلف نقش به سزایی دارند که نباید آنها را نادیده گرفت.

وی یکی از راهکارهای مقابله با افسردگی را تربیت و آموزش از همان سنین نوجوانانی دانست و افزود: یکی از برنامه های پیش بینی شده در سالهای گذشته آموزش مربیان و آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان در مدارس بود که متاسفانه در نیمه راه آموزش و پرورش همکاری خود را با مرکز بهداشت قطع کرد.

کارشناس بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشریح کرد: سال های 86 و87 برنامه های خوبی با آموزش و پرورش داشتیم و از معلمان چهارم ابتدایی دعوت می شد تا در مرکز بهداشت سه روز در هفته آموزش دیده و با دانش آموزان کار کنند ولی متاسفانه پس از مدتی آموزش و پرورش به ما اجازه نداد و گفت که ما با بهزیستی قرارداد داریم.

حیدرلو تاکید کرد: آموزش مهارت های زندگی نیازمند ساماندهی بوده و بدون همکاری نهادهای مختلف و دسترسی به دانش آموزان این مهم امکان پذیر نیست.

حیدرلو یاد آور شد: با شهرداری ها، استانداری، اداره کار، اداره ارشاد، اداره کشاورزی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و ائمه جماعات مذاکره انجام شده و دعوت به همکاری به مقابله با افسردگی شده است.

به گفته این کارشناس بهداشت روان دانشگاه تبریز، البته در سند توسعه سلامت و روان، افسردگی در برنامه کل کشور گذاشته شده که ممکن است از سال بعد بودجه ایی برای افسردگی اجرا شود.

جوانان فرصتی برای تخلیه انرژی ندارند

در این میان، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به دیدار اخیر تیم تراکتورسازی تبریز با استقلال و شادی هواداران پس از برد این تیم گفت: جوانان تبریزی فرصتی برای تخلیه انرژی های درونی خود ندارند.

سرهنگ صمد فرامرزی در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استان اظهار داشت: شادی گسترده هواداران پس از این دیدار نشان از بی برنامه بودن ما در بسترسازی و برنامه ریزی در راستای فرهم کردن نشاط فرهنگی در جامعه دارد.

وی گفت: ما باید تصمیم هایی گسترده در رابطه با ایجاد برنامه هایی در راستای نشاط اجتماعی و ارزشی که مطابق با آرمان ها، ارزش ها و الگوهای انقلاب اسلامی باشد ،اتخاذ کنیم.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دشمنان با تمام قوا به هجمه فرهنگی روی آورده و هویت اسلامی جوانان ما را هدف قرار داده اند تصریح کرد: در رفع مشکلات و مسائل فرهنگی، هم افزایی بین دستگاه های مختلف می تواند موجب دستیابی به بهترین نتیجه شود.

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در برنامه های اجرا شده توسط دستگاه‌های مختلف به ویژه اوقات فراغت جوانان،‌ جمله تکراری "تدارک برنامه های شاد و مفرح برای جوانان"‌ بارها از زبان مسئولان به گوش رسیده است.

حال این سئوال مطرح است که تعریف "شاد و مفرح" از نظر آقایان چیست و این برنامه ها چه ویژگی هایی دارد که با وجود تبلیغات زیاد برای آنها، همچنان جای خالی "شادی" در جامعه حس می شود؟

پر واضح است که رفع معضل افسردگی این میراث عصر جدید، نیازمند مشارکت تمامی ارگانها و اختصاص بودجه در این زمینه است و این درحالیست که آغاز برنامه های اجرایی آن در پیچ و خم توجیح مسئولان باقی مانده است و گویی تا "افسردگی" به یک معضل بزرگ اجتماعی بدل نشود، کسی بیدار نخواهد شد...

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گزارش: مینا اسد زاده