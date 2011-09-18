طلاق در نهبندان 37 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وجدی در جلسه گروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان نهبندان اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال 15 واقعه طلاق درن هبندان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه پدیده ناخوشایند طلاق در جوامع امروزی یکی از مسائل حاد اجتماعی است، تصریح کرد: یافتن راه‌های مقابله با این معضل اجتماعی مستلزم شناخت ابعاد مختلف آن است.

رئیس اداره ثبت احوال نهبندان ادامه داد: متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از عواملی هستند که بررسی آنها در تاثیرگذاری بر پدیده طلاق از اهمیت خاصی برخوردار است.

وجدی با اشاره به اینکه سهم نهبندان از طلاق طی سال 89 در خراسان جنوبی 5.5 درصد بوده است، افزود: این شهرستان در این زمینه بعد از شهرستان‌های بیرجند، قاینات و فردوس در مقام چهارم قرار دارد.

وی یادآور شد: بیشترین فراونی طلاق ثبت شده در شهرستان در ارتباط با زوجینی است که طول مدت زندگی آنان کمتر از یک سال بوده است.

اعتیاد مهم ترین عامل طلاق در نهبندان / کاهش 9 درصدی ازدواج

رئیس اداره ثبت احوال نهبندان اعتیاد را دلیل اصلی طلاق در این شهرستان عنوان کرد و گفت: بیشترین طلاق صورت گرفته در ارتباط با گروه سنی 20 تا 24 سال برای زوجه و گروه سنی 24 تا 29 سال برای زوج است.

وجدی اظهار داشت: طی سال جاری تاکنون تعداد 343 واقعه ازدواج در نهبندان رخ داده که کاهش 9 درصدی در ثبت وقایع ازدواج را داشته ایم.

وی نسبت ازدواج به طلاق در شش ماه نخست سال گشته را 15.70 درصد عنوان کرد و افزود: نسبت ازدواج به طلاق در نهبندان طی سال جاری 22.86 درصد است.

رئیس اداره ثبت احوال نهبندان بیان کرد: در برابر هر هفت واقعه ازدواج در نهبندان یکی منجر به طلاق می ‌شود.

وی کمبود دفترخانه ازدواج، عدم تمایل اهل سنت به ثبت واقعه ازدواج قانونی، مسائل اقتصادی، بالا رفتن هزینه ‌های زندگی و بیکاری را از علل عمده کاهش ثبت واقعه ازدواج در نهبندان عنوان کرد.