دشمن با جنگ فرهنگی اعتقادات ملت ایران را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار نظری پیش از ظهر یکشنبه در همایش نقش رسانه ها در مقابله با جنگ نرم و سرد دشمن در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی مازندران افزود: رسانه ها با برخورد صادقانه با جنگ نرم، تمامی توطئه های دشمنان را نقش برآب می کنند.

وی اظهار داشت: ملت ایران در طول 200 سال گذشته بارها جنگ را تجربه کرده و تقریبا هفت جنگ رسمی بوده که ملت ایران در مقابل تمامی این هجمه ها ایستادگی کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه درخشان ترین دفاع مردم ایران در مقابل تهاجم دشمنان، دفاع مقدس هشت ساله رزمندگان غیور علیه صدام مخلوع بوده است، تصریح کرد: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، مخلصانه ایستادگی کرده و خونهای پاکی را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

نظری با بیان اینکه صدام میلیاردها دلار در جنگ علیه ایران هزینه کرده و دو ابرقدرت بزرگ دنیا به دفاع نظامی عراق پرداختند، یادآور شد: عامل اصلی که سبب پیروزی رزمندگان اسلام مقابل صدام ملعون شده بوده وجود روحیه ارزشی و ترس الهی این فرزندان غیور اسلام بوده است.

وی با اعلام اینکه دشمنان نقاط قوت ملت را شناسایی و برای تضعیف آن در تمامی ادوار قبل و بعد از انقلاب برنامه ریزی کردند، افزود: دشمن همواره درصدد ضربه وارد کردن به زیرساختهای فرهنگی ملت ایران بوده است.

این مسئول سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه جوانان برای حفظ انقلاب و اسلام، خون داده و شهید شدند، اظهار داشت: تقویت بنیان های دینی جامعه و نسل جوان وظیفه اصلی رسانه های داخلی است.

وی با اشاره به اینکه سریالهای معنوی و دفاع مقدس مخاطبان جوان بسیاری دارد، گفت: رسانه استانی باید نسبت به تولید برنامه های فاخر دفاع مقدس اهتمام ویژه ای داشته باشد.

در پایان از خبرنگاران فعال حوزه دفاع مقدس سپاه کربلای مازندران تجلیل شد.