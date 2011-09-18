لزوم احیای باورهای دینی در قالب شعر

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف با بیان اینکه «شعر در کشور ما از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار بوده و نسبت به هنرهای دیگر از سرفرازی و سروری برخوردار است» گفت: شعر بی شک نخستین هنری است که انسان به آن دست یافت به گونه‌ای که گفته شده پدر انسان حضرت آدم (ع) نخستین کسی بود که شعر سرود و این اتفاق بزرگ هنگامی افتاد که او از ملکوت بهشت به ملک زمین تبعید شده بود و در هجران آن مقام، نخستین «شعر» از زبانش جاری شد.

وی افزود: با اعتنا به این واقعیت می‌توان با کمی اغماض گفت، بر خلاف آنچه فرهنگ و تمدن غرب بر سر ادبیات و هنر آورد و آن را در بهترین صورتش در خدمت امور زمینی و پست انسان قرار داد، قلمرو اصلی هنر و مخصوصاً شعر، معرفی وجه ملکوتی و آرمانی انسان است.

رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه حتی در نگاه متفکران اسلامی شعر صرفاً زیباترین کلام مخلوق نیست؛ بلکه در بردارنده اسراری است که در سخنانی دیگر یافت نمی‌شود، گفت: عالمان اسرار، گاهی شعر را از جنس وحی دانسته اند و مقام شاعران را بعد از انبیاء برشمرده‌اند و حتی در ارتباط آن با ملکوت سخن‌ها گفته‌اند که همانا: «شعر و شرع و عرش از هم خاستند / تا دو عالم زین سه حرف آراستند». البته این همه، هنگامی اتفاق می‌افتد که شاعر مفتخر به گوهر ایمان و سعادتمند به کردار شایسته باشد.

مومنی شریف افزود: اصولاً از نگاه قرآن کریم ایمان و کردار صالح فصل و وجه تمایز همه ارزش ها است وهر چیز فاقد این دو باشد ولو زیبایی‌اش چشم‌ها را خیره کند و هوش را از سرها ببرد، از نظر قرآن بی ارزش است. زیرا «اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة و المغفرة بإذنه».

وی تاکید کرد: کردار صالح برای شاعر مؤمن در روزگار ما این است که این ودیعه الهی را در خدمت ترویج ارزش‌های متعالی قرار دهد. دعوت به ارزش‌های الهی، سوق دادن انسان به اخلاق و فضایل انسانی وظیفه همه هنرمندان متعهد است. ایجاد امید در انسان ها و این که آینده زمین برای صالحان و نیکان است وجه ممیزه ما با هنری است که مدام به ناامیدی و یأس بشارت می‌دهد و دل ها را می‌لرزاند. از نظر قرآن کریم این رسالت شیطان است؛ «إنما ذلکم الشیطان یُخوّف أولیائه...».

رییس حوزه هنری با بیان اینکه «خوشبختانه شعر در کشور ما همواره منبع حکمت بوده است و معمولاً در لحظات سرنوشت ساز این شاعران بوده‌اند که وظیفه متفکران و فیلسوفان را به دوش کشیده‌اند» گفت: در حوادث انقلاب اسلامی شعر نخستین هنری بود که همزمان با مبارزات مردم به میدان آمد و در روزهایی که ایام‌الله بودند، سروده شاعران ما را حنجره میلیون‌ها انسان پاک باخته با تمام وجود بازگو می‌کردند.

مومنی شریف گفت :امروز نیز همچنان که رهبر عزیزمان در دیدار امسال شاعران فرمودند، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در جنبش عظیم بیداری اسلامی الگو و اسوه دیگران هستیم. بنابراین باید آثارمان مشحون از معارف عمیق دینی باشد. همانطور که پیامبران شعر ما این گونه بودند.

وی با استقبال از پیشنهاد یوسفعلی میرشکاک که خواسته بود شاعران و دیگر هنرمندان با هم گعده داشته باشند، گفت: تجربه حوزه هنری نشان می‌دهد هر وقت که هنرمندان رشته‌های دیگر ما با شاعران نشست و گفتگو داشته‌اند، بازتاب آن در آثارشان مثبت بوده است. زیرا که شعر فارسی از سویی تکیه بر معارف و فرهنگ اسلامی دارد و از سوی دیگر دربردارنده ویژگی‌های اصیل مردم ایران است.