حوزه تعاون نیشابور موظف به ایجاد دو هزار و 800 شغل است

محمد رضا یگانگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع 41 شرکت تعاونی مسکن مهر تشکیل شده در این شهرستان، پروژه‌های 21 شرکت از 98 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است تا جایی که در مهرماه آینده 541 واحد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

رئیس اداره تعاون نیشابور تصریح کرد: با هماهنگی تعاونی‌های شهرستان برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال جاری، اتاق تعاون در نیشابور تشکیل شود.

یگانگی، وظایف این اتاق را پیگیری امور تعاونی‌ها فراتر از حد یک اداره ارزیابی کرد.

وی عنوان کرد: در نیشابور 162 شرکت تعاونی تولید کشاورزی، 143 شرکت تعاونی در حوزه تولید صنعتی، 130 شرکت خدماتی، 104 شرکت تعاونی مسکن، 47 تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان، 45 شرکت تامین نیاز مصرف‌کنندگان، 27 شرکت تعاونی آموزشی، 12 شرکت تعاونی فرش دستباف، 11 شرکت تعاونی چندمنظوره فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: هفت طرح تعاونی این شهرستان در هفته تعاون با اعتبار چهار میلیارد و 228 میلیون ریال به بهره‌برداری رسید.