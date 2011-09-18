به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آبگرمکن خورشیدی مشمول اجرای استاندارد اجباری است.

طبق اعلام این اداره کل، با توجه به اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی و متعاقب آن اجرای 1530 ردیف تعرفه جهت اجرای اجباری استاندارد برای واردات آبگرمکنهای خورشیدی مشمول اجرای اجباری شده است.

این امر طبق تعرفه 84191900 مشمول اجرای اجباری شده و نظارتها در این زمینه اعمال خواهد شد که سازمان استاندارد و بخشهای ذیربط در این زمینه نقش مهمی دارد.

همچنین استاندارد ملی 7385 نیز در مورد آبگرمکنهای خورشیدی تدوین شده است.

