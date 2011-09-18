  1. استانها
  2. البرز
۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

استاندارد اعلام کرد:

آبگرمکن خورشیدی مشمول اجرای استاندارد اجباری است

آبگرمکن خورشیدی مشمول اجرای استاندارد اجباری است

کرج - خبرگزاری مهر: طبق اعلام سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آبگرمکن خورشیدی مشمول اجرای استاندارد اجباری است و قوانین مربوط به استاندارد اجباری در مورد این آبگرمکن صدق می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آبگرمکن خورشیدی مشمول اجرای استاندارد اجباری است.

طبق اعلام این اداره کل، با توجه به اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی و متعاقب آن اجرای 1530 ردیف تعرفه جهت اجرای اجباری استاندارد برای واردات آبگرمکنهای خورشیدی مشمول اجرای اجباری شده است.

این امر طبق تعرفه 84191900  مشمول اجرای اجباری شده و نظارتها در این زمینه اعمال خواهد شد که سازمان استاندارد و بخشهای ذیربط در این زمینه نقش مهمی دارد.

همچنین استاندارد ملی 7385 نیز در مورد آبگرمکنهای خورشیدی تدوین شده است.
 

کد مطلب 1410886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها