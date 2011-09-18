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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

آیت الله استادی:

افراط و تفریط در امور سیاسی موجب کج سلیقگی می‌شود

افراط و تفریط در امور سیاسی موجب کج سلیقگی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با مذموم دانستن افراط و تفریط در هر کاری تاکیدکرد: طلاب باید از افراط و تفریط در هر کاری به خصوص امور سیاسی و قضاوت درباره افراد از افراط و تفریط بپرهیزند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در قم گفت: افراط و تفریط در هیچ کاری جواب نمی‌دهد و اگر شما طلاب بخواهید اثرگذار باشید باید در همه امور حد وسط را رعایت کنید که سفارش قرآن و روایات است.

وی اظهارداشت: در امور سیاسی و در قضاوت درباره دیگران افراد و گروهها به خصوص اهل علم باید بدور از افراط و تفریط باشد زیرا افرط و تفریط موجب کج سلیقگی می‌شود.

افراط و تفریط در هر کاری ناپسند است

آیت الله استادی بیان داشت: طلبه موثر کسی است که مهذب، معتدل و باسواد باشد؛ اهل علم باید طوری زندگی کند که در همه امور معتدل باشد و به بهانه درس خواندن خانواده خود را از نعمت حضور و نیازهای آنان محروم نکند.

امام جمعه قم با بیان اینکه مطالبی که برای انسانها سازنده است معما و بغرنج نیست تصریح کرد: در زمانی قرار گرفته‌ایم که اهل علم اگر می‌خواهند موثر باشند باید ملا باشند زیرا امروز با گذشته فرق کرده است و اطلاعات پراکنده مردم و به خصوص جوان‌ها زیاد شده است.

وی تأکید کرد: روحانی اگر بخواهد در شهر و روستا و در داخل و خارج کشور اثر بگذارد باید به معنای واقعی باسواد و ملا باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در زمان ما کسی اگر بیسواد باشد با داشتن لباس و عمامه نمی‌تواند اثرگذار باشد بلکه باید با سواد باشد و البته با سوادی تنها هم کافی نیست و باید تقوا هم داشته باشد.

تاکید بر تقوای توام با علم

وی تاکیدکرد: اگر کسی علامه دهر هم باشد اما تقوا نداشته باشد و اخلاق اسلامی را رعایت نکند موثر نیست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: مشکلی که امروز بسیاری از جوانها دارند و شاید برخی طلاب هم داشته باشند این است که خطورات بد قلبی دارند که می‌خواهند از آنها راحت شوند؛ راه نجات و رهایی از این مسایل این است که برنامه‌های تصویری صدا و سیما چه خوب و چه بد را کنار بگذارید.

وی تصریح کرد: طلاب جوان اگر بخواهند پاک باشند، باید برنامه‌های تصویری تلویزیون را فراموش کنند، سراغ هر کتابی نروند و با هر مجله‌ای به خصوص مجلاتی که پر از تصاویر هنرپیشه است انس نگیرند.

وی تأکید کرد: طلبه‌‌ای که خودش دنبال دنیا باشد نمی‌تواند به مردم بگوید دنبال دنیا نروید زیرا حرف او اثری نخواهد داشت.
 

کد مطلب 1410892

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