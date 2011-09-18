تلفات ناتو در 2011 به 439 نفر رسید/ بازداشت 25 عضو طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ایساف در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی دیگر ناتو بر اثر انفجار در جنوب افغانستان خبر داد.

در این بیانیه به هویت نظامی کشته شده اشاره نشده، اما از ابتدای سال جاری تاکنون در کل 439 نظامی ناتو در افغانستان جان خود را از دست دادند که بیشتر آنها آمریکایی بودند.

همچنین ایساف در بیانیه ای دیگر از کشته شدن 9 نفر از جمله پنج کودک و زخمی شدن یک فرد دیگر بر اثر وقوع یک انفجار در ولایت فریاب حدود 425 کیلومتری شمال غرب شهر کابل پایتخت افغانستان در روز گذشته خبر داد.

ژنرال "جان آلن" فرمانده ایساف ضمن محکوم کردن این حمله گفت: حمله وحشیانه طالبان به مردم افغانستان نشان دهنده بی توجهی کامل آنها به مردم و ارزشهای انسانی است، با شرکای افغانی برای این فاجعه اندوهبار عزاداری کردیم.

ولایت فریاب در شمال افغانستان کاملا منطقه ای آرام بوده و کمتر شاهد اقدامات تروریستی بود اما در سالهای اخیر اوضاع این ولایت با توجه به افزایش حملات طالبان بدتر شده است.

خبر دیگر اینکه نیروهای افغانی از کشته شدن یک دانش آموز و زخمی شدن 9 فرد دیگر بر اثر اصابت یک موشک به مدرسه ای در ولایت لوگار حدود 60 کیلومتری جنوب شهر کابل خبر دادند.

همچنین وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 49 عضو طالبان و زخمی شدن شش نفر و بازداشت 25 فرد دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد.