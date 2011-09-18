مدارس حاشیه جاده های گیلان زیر چتر ایمنی پلیس راه قرار می گیرد

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پلیس راه طی یک برنامه مدون تمامی مدارس حاشیه راه حوزه استحفاظی خود را در سطح استان شناسایی کرده است.

وی اظهار داشت: قبل از بازگشایی مدارس با مدیران این مراکز آموزشی هماهنگی لازم صورت گرفته و مقرر شد برابراولویت مدارس ابتدایی، راهنمایی و مناطق پر خطر شناسایی و تیم های گشت پلیس را برای ایمنی دانش آموزان در محل مدارس حاضر و به رفت و آمد آنان به ویژه دانش آموزان ابتدایی از عرض جاده ها کمک کنند و همینطور نحوه صحیح رد شدن از عرض جاده به آنها آموزش داده شود.

رئیس پلیس راه گیلان در ادامه ضمن ابراز امیدواری از اجرای این طرح و آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی از ابتدایی خردسالی به کودکان از تمام رانندگان استان خواست در فصل مدارس بیش از پیش مراقب فرزندان دلبند جامعه باشند و در زمان نزدیک شدن به مدارس به ویژه زمان شروع و خاتمه کلاس درس با دقت و توجه بیشتری رانندگی کرده تا از بروز حوادث جلوگیری شود.