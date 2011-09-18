به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس قرارداد منعقد شده از این پس دورههای آموزشی 17 رشته صنایعدستی زنجان در هفت شهرستان این استان توسط جهاد دانشگاهی برگزار میشود، افزود: آموزش صنایعدستی زنجان علاوه بر مراکز شهرستانها در پنج منطقه روستایی نیز انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه دورههای آموزش صنایعدستی این استان رشتههای مصنوعات چرمی، گلیمبافی، قلمزنی، حکاکی روی فلز، نمدمالی، جاجیمبافی، مفرشبافی، پردهبافی، بافتنی سنتی و سفالگری و نقاشی روی سفال را در برمیگیرد، اضافه کرد: البسه محلی، گیوهبافی، نگارگری، معرق، مشبک، سرمهدوزی، پتهدوزی و تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از دیگر رشتههایی است که به هنرجویان آموزش داده میشود.
حسنی با تاکید بر اینکه با واگذاری آموزش صنایعدستی به بخش خصوصی شاهد افزایش کیفیت دورههای آموزشی هستیم افزود: جهاد دانشگاهی این استان دارای مراکز آموزشی مجهز و گستردهای است که میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه دورههای آموزش صنایعدستی این استان رشتههای مصنوعات چرمی، گلیمبافی، قلمزنی، حکاکی روی فلز، نمدمالی، جاجیمبافی، مفرشبافی، پردهبافی، بافتنی سنتی و سفالگری و نقاشی روی سفال را در برمیگیرد، اضافه کرد: البسه محلی، گیوهبافی، نگارگری، معرق، مشبک، سرمهدوزی، پتهدوزی و تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از دیگر رشتههایی است که به هنرجویان آموزش داده میشود.
حسنی با تاکید بر اینکه با واگذاری آموزش صنایعدستی به بخش خصوصی شاهد افزایش کیفیت دورههای آموزشی هستیم افزود: جهاد دانشگاهی این استان دارای مراکز آموزشی مجهز و گستردهای است که میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
معاون صنایعدستی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه توانمندیهای صنعتگران هنرهای سنتی و صنایعدستی بومی استان زنجان همزمان با برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی به معرض نمایش گذاشته میشود افزود: نمایشگاهی در قالب 15 غرفه در این جشنواره به منظور عرضه صنایعدستی برپا میشود تا شرکت کنندگان تمام استانهای کشور از نزدیک با تولیدات هنری این استان آشنا شوند.
حسنی افزود: پنج غرفه از این نمایشگاه صنایعدستی شهرستانهایی از جمله ابهر، خرمدره، طارم و ماهنشان اختصاص مییابد.
وی با اشاره به اینکه صنایعدستی بومی شهرستانهای مذکور شامل جاجیم، نمدمالی، پردهبافی، گلیمبافی، شیشهگری سنتی و چلنگری است، ادامه داد: سوغات و فرآوردههای کشاورزی این استان از قبیل انگور، زیتون و گردو نیز در این نمایشگاه به فروش میرسد.
معاون صنایعدستی استان زنجان تصریح کرد: هنرمندان شهرستان زنجان نیز در قالب 10 غرفه آثاری در رشتههای گلیم، مصنوعات چرمی، چاروق، ملیلهسازی، مسگری و بافتهای سنتی را در معرض دید بازدیدکنندگان میگذارند.
حسنی با تأکید بر اینکه هنرمندان حاضر در این نمایشگاه باید به صورت زنده آثار خود را تولید کنند، افزود: جشنواره آش ایرانی 29 تا یک مهر در مجموعه سیاحتی و تفریحی گاوازنگ برگزار میشود.
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