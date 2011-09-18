به گزارش خبرنگار مهر، علی فیروزگاه ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان البرز، ضمن قدردانی از تمامی همکاران خود در این اداره کل و بزرگداشت یاد و خاطره ورزشکارانی همچون بابک معصومی و روح الله داداشی به بیان گزارشی کوتاه از فعالیتهای خود پرداخت.

مدیرکل سابق تربیت بدنی البرز افزود: برای اداره ورزش این شهرستان و استان تاکنون و پیش از من نیز افراد زیادی همچون آقایان فضلی و گل محمدی زحمت کشیدند و ما نیز در راستای رسالت خود کوشیدیم با اندک بضاعت این اداره کل کارنامه ای درخشان را بر جای بگذاریم.

وی بیان کرد: ورزش کرج در زمان شهرستان بودن این منطقه نیز کار استانی انجام میداد و در واقع امکانات شهرستانی مانع از انجام کار استانی نشد.

فیروزگاه ادامه داد: با استان شدن البرز بلافاصله هیئتهای استانی را شکل دادیم و 37 پروژه با اعتبار 15 میلیارد تومان به بهره برداری رسید همچنین پنج مراسم تجلیل از قهرمانان یکی به صورت ویژه و چهار تجلیل از قهرمانان در طول این مدت برگزارشد.

جایگاه ششم البرز در ورزش کشور

وی بیان کرد: در طول این مدت میزان مدالهای کسب شده در رشته های گوناگون دو برابر شد و البرز به جایگاه ششم در کشور دست یافت.

فیروزگاه یادآور شد: در المپیاد ورزشی سال 87 در رده امید رتبه دوم را کسب کردیم و تهران و اصفهان به ترتیب اول و سوم شدند و این رتبه با بضاعت و امکانات محدود برای ما افتخار بزرگی بود.

وی تاکید کرد: تلاش شد با برنامه ریزی و برگزاری همایشهایی خلاء فرهنگی در البرز جبران شود و یادواره شهدای ورزشکارو نیز برگزاری دو دوره قهرمان ورزشکاران در این راستا صورت گرفت.

این مسئول ادامه داد: میزبانی تیم سایپا البرز ساماندهی مجموعه انقلاب از دیگر فعالیتهای این اداره کل بوده است.

36 پروژه ورزشی نیمه تمام است

فیروزگاه اظهار داشت: 36 پروژه نیمه تمام داریم،‌ سه پروژه در حال افتتاح است و مهمترین این پروژه ها نیز پروژه خوابگاه ورزشی است که شبیه هتلها ساخته شده تا یک ماه دیگر کارساختمانی آن به پایان می رسد و برای تجهیزات آن نیز درخواستها داده شده که امید می رود با پیگیریها تا زمان افتتاح این مجموعه تجهیز نیز بشود.

وی تعداد پروژه های مصوب سفر رئیس جمهوری را نیز 25 پروژه خواند و از کلنگزنی سالن شش هزار نفری خبر داد.

فیروزگاه با بیان اینکه هر آمدنی رفتنی دارد، پنج سال خدمتش در ورزش البرز را جزو سالهای خدمت به یادماندنی اش توصیف کرد و از همکاران خود و اصحاب رسانه جهت همکاری صادقانه در طول دوران خدمتش در ورزش قدردانی کرد.