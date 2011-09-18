به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین صابری ظهر یکشنبه در پیامی از مهمان نوازی و استقبال باشکوه مردم استان از رئیس جمهورو اعضا هیئت دولت تقدیر و تشکر کرد.

در این پیام آمده است: خدا را سپاس که همدلی مردم متدین استان، همکاری دستگاه های اجرایی، همراهی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و حضور کار ساز وزرا و معاونان آنها بویژه اشتیاق شخصی رئیس جمهور، دکتر احمدی نژاد نخستین سفر استانی دولت در دوره چهارم سفرهای استانی از استان اردبیل آغاز و با نظم خاص و استقبال معنادار و گسترده مردم همیشه در صحنه برگزار و خیرات و برکات قابل توجه‌ای به دنبال داشت.

در بخشی از این پیام ابراز امیدواری شده است که با تحقق کامل مصوبات دور سوم و چهارم سفرهای استانی هیئت دولت، زمینه های پیشرفت، توسعه، عمران و آبادانی هر چه بیشتر منطقه فراهم شود.

این پیام در پایان افزوده است: اینجانب به عنوان خدمتگزار مردم و به نمایندگی از سوی دولت از آحاد مردم و مسئولان به ویژه ائمه جمعه سراسر استان تقدیر و تشکر نموده و به نمایندگی از سوی کارکنان عرصه اجرایی در استان تعهد می کنم منویات مقام معظم رهبری را در سال جهاد اقتصادی مبنا و اساس کار قرار داده و با اجرای دقیق، صحیح و سریع وظیفه خود را در قبال مردم به خوبی انجام دهیم.

