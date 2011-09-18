هفت تن تریاک در فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی فارس بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری در خصوص آخرین کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس گفت: طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر که حدود یک هفته شبانه روزی به طول انجامید دو باند بزرگ مواد مخدر وابسته به یک شبکه شناسایی و منهدم شدند.

سردار سیروس سجادیان ادامه داد: این دو باند قصد داشتند طی سه مرحله مواد مخدر را از سیستان و بلوچستان به هرمزگان سپس به فارس و پس از توزیع بخشی از آنها در فارس مابقی را به استان تهران و قزوین منتقل کنند که پس از شناسایی دقیق، اعضا دستگیر و در چند مرحله تریاک کشف شد.

وی تصریح کرد: 24 نفر از افراد این دو باند دستگیر و 17 دستگاه خودرو سبک و سنگین نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه افراد این باندها در هنگام جابه جایی بار سلاح حمل نمی کردند، گفت: دستگیرشدگان دارای اسلحه نبودند اما برخی از همراهان آنها مسلح بودند که آنها نیز طی چند روز آینده دستگیر خواهند شد.

سردار سجادیان در پاسخ به سئوالی در خصوص سابقه دستگیرشدگان نیز افزود: برخی از افراد دستگیر شده دارای سوابق کیفری و حتی برخی دیگر از آنها زندانیانی هستند که با وثیقه و یا به صورت زندانی باز اجازه حضور در اجتماع را یافته اند.

وی در خصوص ارزش ریالی مواد مخدر کشف شده، اظهار داشت: ارزش ریالی شش تن و 800 کیلوگرم تریاک کشف شده حدود 80 میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به میزان مواد مخدر کشف شده طی شش ماه گذشته نیز گفت: به غیر از این مواد تاکنون 12 تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر در استان فارس کشف شده است.

سردار سجادیان با بیان اینکه برخورد با خرده فروشان و مصرف کنندگان نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: طی شش ماه گذشته یک هزار 598 نفر خرده فروش و 9 هزار و 710 نفر مصرف کننده دستگیر شدند که در بحث خرده فروشان نسبت به مدت مشابه سال قبل 78 درصد پیشرفت و در بخش دستگیری مصرف کنندگان نیز 26 درصد پیشرفت را شاهد هستیم.