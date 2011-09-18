زمان بازگشت هافبک میانی تیم ملی به میادین فوتبال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در زمان سفر تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان به کره‌جنوبی برای دیدار با سوون سامسونگ، قاسم حدادی‌فر بازیکن مصدوم این تیم زیر نظر پزشکان تیم ملی برنامه تمرینی را پیگیری کرد.

دکتر شهاب در گفتگو با مهر ضمن تائید این خبر اظهار داشت: "در این مدت حدادی‌فر برنامه‌های درمانی را به خوبی پشت سرگذاشته و از نظر بدنی شرایط خوبی دارد، ما هم از وضعیتش رضایتش کامل داریم."

وی همچنین خاطرنشان کرد: "در زمان برگزاری اردوهای تیم ملی فوتبال ایران در هفته جاری، حدادی‌فر هم تمرینات انفرادی را زیر نظر بنده انجام می‌دهد."

عضو کادر پزشکی تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه کرد: "از مراحل درمان این بازیکن 2 هفته سپری شده و وی برای اینکه به شرایط مطلوب برسد و ذوب‌آهن را در مسابقات رسمی همراه کند، باید 3 هفته دیگر هم برنامه‌های درمانی را انجام دهد."

بر این اساس و با توجه به اینکه حدادی‌فر تا 3 هفته دیگر نمی‌تواند تیم ذوب‌آهن را در مسابقات لیگ برتر همراهی کند، این بازیکن در بازی برگشت ذوب‌‍آهن برابر سوون سامسونگ کره‌جنوبی که روز ششم مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود، غایب خواهد بود.